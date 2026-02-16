Κατώτατος μισθός: Στην τελική ευθεία η αύξηση από 1η Απριλίου, οι αλλαγές στο πορτοφόλι δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων

16 Φεβ. 2026 9:38
Pelop News

Η διαδικασία αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού εισέρχεται στην τελική φάση, με την κυβέρνηση να προετοιμάζει την απόφαση που θα ισχύσει από 1η Απριλίου 2026. Η διαβούλευση με κοινωνικούς εταίρους συνεχίζεται, ενώ η τελική εισήγηση αναμένεται στο Υπουργικό Συμβούλιο εντός Μαρτίου.

Η αύξηση αφορά άμεσα περίπου 600.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, ενώ επεκτείνεται αυτόματα και στον δημόσιο τομέα, επηρεάζοντας όλο το μισθολογικό φάσμα.

Οι τρέχουσες εκτιμήσεις συγκλίνουν σε αύξηση 40-50 ευρώ μηνιαίως, οδηγώντας τον κατώτατο μισθό από τα 880 ευρώ (σήμερα) στα 920-930 ευρώ μεικτά. Αυτό θα επιτρέψει την υπέρβαση του στόχου για 950 ευρώ έως το 2027.

Δεν αποκλείεται όμως πιο γενναία παρέμβαση: Πληροφορίες αναφέρουν πιθανή αύξηση έως 70 ευρώ (ή και 7% σε ορισμένα σενάρια), διαμορφώνοντας τον κατώτατο μισθό άμεσα στα 950 ευρώ από φέτος, ανοίγοντας δρόμο για 1.000 ευρώ το 2027. Η κυβέρνηση εξετάζει ενδεχόμενο «άλματος» λόγω προεκλογικής περιόδου, με στόχο ισχυρό πολιτικό αποτύπωμα.

Από το 2019 έως το 2025, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 35,4%, με προηγούμενες αναπροσαρμογές: 50 ευρώ (2022, 2024, 2025), 67 ευρώ (2023).

Τριετίες, επίδομα γάμου και καθαρές αποδοχές

Η αύξηση θα συμπαρασύρει τις προσαυξήσεις προϋπηρεσίας (τριετίες) και το επίδομα γάμου (10% του βασικού μισθού).

Στο σενάριο των 920 ευρώ μεικτά (άγαμος χωρίς προϋπηρεσία):

  • Με 1 τριετία: περίπου 1.016 ευρώ μεικτά
  • Με 2 τριετίες: περίπου 1.117 ευρώ μεικτά
  • Με 3 τριετίες: περίπου 1.230 ευρώ μεικτά

Οι καθαρές αποδοχές ενισχύονται από τις μειωμένες παρακρατήσεις φόρου (ισχύουν από 1/1/2026). Σήμερα, τα 880 ευρώ μεικτά δίνουν περίπου 744 ευρώ καθαρά· με 920 ευρώ, εκτιμάται κοντά στα 780 ευρώ (άγαμος).

Επιδόματα που αυξάνονται αυτόματα

Η αναπροσαρμογή επηρεάζει άμεσα περίπου 20 επιδόματα και παροχές:

  • Επίδομα ανεργίας (από 540 ευρώ σήμερα → εκτιμάται ~562 ευρώ)
  • Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας
  • Επίδομα γονικής άδειας
  • Βοήθημα λήξης ανεργίας (13 ημερήσια)
  • Βοήθημα τρίμηνης παραμονής ανέργων (15 ημερήσια)
  • Επίδομα αποφυλακισμένων (15 ημερήσια)
  • Επίσχεση εργασίας (20 ημερήσια)
  • Αφερεγγυότητα εργοδότη (έως 3 μισθοί)
  • Εποχικά επιδόματα (οικοδόμων, σμυριδεργατών, καλλιτεχνών, τουρισμού κ.ά., 70% συγκεκριμένων ημερομισθίων)
  • Επίδομα πρακτικής άσκησης ΙΕΚ ΔΥΠΑ (80% κατώτατου)
  • Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
  • Κοινωφελής εργασία
  • Άδειες εξετάσεων φοιτητών (30 ή 10 ημερομίσθια)

