Κατώτατος μισθός: Στην τελική ευθεία η αύξηση από 1η Απριλίου, οι αλλαγές στο πορτοφόλι δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων

Η διαδικασία αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού εισέρχεται στην τελική φάση, με την κυβέρνηση να προετοιμάζει την απόφαση που θα ισχύσει από 1η Απριλίου 2026. Η διαβούλευση με κοινωνικούς εταίρους συνεχίζεται, ενώ η τελική εισήγηση αναμένεται στο Υπουργικό Συμβούλιο εντός Μαρτίου.

Η αύξηση αφορά άμεσα περίπου 600.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, ενώ επεκτείνεται αυτόματα και στον δημόσιο τομέα, επηρεάζοντας όλο το μισθολογικό φάσμα.

Οι τρέχουσες εκτιμήσεις συγκλίνουν σε αύξηση 40-50 ευρώ μηνιαίως, οδηγώντας τον κατώτατο μισθό από τα 880 ευρώ (σήμερα) στα 920-930 ευρώ μεικτά. Αυτό θα επιτρέψει την υπέρβαση του στόχου για 950 ευρώ έως το 2027.

Δεν αποκλείεται όμως πιο γενναία παρέμβαση: Πληροφορίες αναφέρουν πιθανή αύξηση έως 70 ευρώ (ή και 7% σε ορισμένα σενάρια), διαμορφώνοντας τον κατώτατο μισθό άμεσα στα 950 ευρώ από φέτος, ανοίγοντας δρόμο για 1.000 ευρώ το 2027. Η κυβέρνηση εξετάζει ενδεχόμενο «άλματος» λόγω προεκλογικής περιόδου, με στόχο ισχυρό πολιτικό αποτύπωμα.

Από το 2019 έως το 2025, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 35,4%, με προηγούμενες αναπροσαρμογές: 50 ευρώ (2022, 2024, 2025), 67 ευρώ (2023).

Τριετίες, επίδομα γάμου και καθαρές αποδοχές

Η αύξηση θα συμπαρασύρει τις προσαυξήσεις προϋπηρεσίας (τριετίες) και το επίδομα γάμου (10% του βασικού μισθού).

Στο σενάριο των 920 ευρώ μεικτά (άγαμος χωρίς προϋπηρεσία):

Με 1 τριετία: περίπου 1.016 ευρώ μεικτά

μεικτά Με 2 τριετίες: περίπου 1.117 ευρώ μεικτά

μεικτά Με 3 τριετίες: περίπου 1.230 ευρώ μεικτά

Οι καθαρές αποδοχές ενισχύονται από τις μειωμένες παρακρατήσεις φόρου (ισχύουν από 1/1/2026). Σήμερα, τα 880 ευρώ μεικτά δίνουν περίπου 744 ευρώ καθαρά· με 920 ευρώ, εκτιμάται κοντά στα 780 ευρώ (άγαμος).

Επιδόματα που αυξάνονται αυτόματα

Η αναπροσαρμογή επηρεάζει άμεσα περίπου 20 επιδόματα και παροχές:

Επίδομα ανεργίας (από 540 ευρώ σήμερα → εκτιμάται ~562 ευρώ)

Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας

Επίδομα γονικής άδειας

Βοήθημα λήξης ανεργίας (13 ημερήσια)

Βοήθημα τρίμηνης παραμονής ανέργων (15 ημερήσια)

Επίδομα αποφυλακισμένων (15 ημερήσια)

Επίσχεση εργασίας (20 ημερήσια)

Αφερεγγυότητα εργοδότη (έως 3 μισθοί)

Εποχικά επιδόματα (οικοδόμων, σμυριδεργατών, καλλιτεχνών, τουρισμού κ.ά., 70% συγκεκριμένων ημερομισθίων)

Επίδομα πρακτικής άσκησης ΙΕΚ ΔΥΠΑ (80% κατώτατου)

Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας

Κοινωφελής εργασία

Άδειες εξετάσεων φοιτητών (30 ή 10 ημερομίσθια)

