Κατώτατος μισθός: Στην τελική ευθεία η αύξηση από 1η Απριλίου, οι αλλαγές στο πορτοφόλι δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων
Η διαδικασία αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού εισέρχεται στην τελική φάση, με την κυβέρνηση να προετοιμάζει την απόφαση που θα ισχύσει από 1η Απριλίου 2026. Η διαβούλευση με κοινωνικούς εταίρους συνεχίζεται, ενώ η τελική εισήγηση αναμένεται στο Υπουργικό Συμβούλιο εντός Μαρτίου.
Η αύξηση αφορά άμεσα περίπου 600.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, ενώ επεκτείνεται αυτόματα και στον δημόσιο τομέα, επηρεάζοντας όλο το μισθολογικό φάσμα.
Οι τρέχουσες εκτιμήσεις συγκλίνουν σε αύξηση 40-50 ευρώ μηνιαίως, οδηγώντας τον κατώτατο μισθό από τα 880 ευρώ (σήμερα) στα 920-930 ευρώ μεικτά. Αυτό θα επιτρέψει την υπέρβαση του στόχου για 950 ευρώ έως το 2027.
Δεν αποκλείεται όμως πιο γενναία παρέμβαση: Πληροφορίες αναφέρουν πιθανή αύξηση έως 70 ευρώ (ή και 7% σε ορισμένα σενάρια), διαμορφώνοντας τον κατώτατο μισθό άμεσα στα 950 ευρώ από φέτος, ανοίγοντας δρόμο για 1.000 ευρώ το 2027. Η κυβέρνηση εξετάζει ενδεχόμενο «άλματος» λόγω προεκλογικής περιόδου, με στόχο ισχυρό πολιτικό αποτύπωμα.
Από το 2019 έως το 2025, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 35,4%, με προηγούμενες αναπροσαρμογές: 50 ευρώ (2022, 2024, 2025), 67 ευρώ (2023).
Τριετίες, επίδομα γάμου και καθαρές αποδοχές
Η αύξηση θα συμπαρασύρει τις προσαυξήσεις προϋπηρεσίας (τριετίες) και το επίδομα γάμου (10% του βασικού μισθού).
Στο σενάριο των 920 ευρώ μεικτά (άγαμος χωρίς προϋπηρεσία):
- Με 1 τριετία: περίπου 1.016 ευρώ μεικτά
- Με 2 τριετίες: περίπου 1.117 ευρώ μεικτά
- Με 3 τριετίες: περίπου 1.230 ευρώ μεικτά
Οι καθαρές αποδοχές ενισχύονται από τις μειωμένες παρακρατήσεις φόρου (ισχύουν από 1/1/2026). Σήμερα, τα 880 ευρώ μεικτά δίνουν περίπου 744 ευρώ καθαρά· με 920 ευρώ, εκτιμάται κοντά στα 780 ευρώ (άγαμος).
Επιδόματα που αυξάνονται αυτόματα
Η αναπροσαρμογή επηρεάζει άμεσα περίπου 20 επιδόματα και παροχές:
- Επίδομα ανεργίας (από 540 ευρώ σήμερα → εκτιμάται ~562 ευρώ)
- Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας
- Επίδομα γονικής άδειας
- Βοήθημα λήξης ανεργίας (13 ημερήσια)
- Βοήθημα τρίμηνης παραμονής ανέργων (15 ημερήσια)
- Επίδομα αποφυλακισμένων (15 ημερήσια)
- Επίσχεση εργασίας (20 ημερήσια)
- Αφερεγγυότητα εργοδότη (έως 3 μισθοί)
- Εποχικά επιδόματα (οικοδόμων, σμυριδεργατών, καλλιτεχνών, τουρισμού κ.ά., 70% συγκεκριμένων ημερομισθίων)
- Επίδομα πρακτικής άσκησης ΙΕΚ ΔΥΠΑ (80% κατώτατου)
- Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
- Κοινωφελής εργασία
- Άδειες εξετάσεων φοιτητών (30 ή 10 ημερομίσθια)
