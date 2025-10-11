Κατρίνης: «Η κυβέρνηση απαξιώνει τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων – Να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους»

Ο Μιχάλης Κατρίνης, τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, δήλωσε ότι το κόμμα στέκεται στο πλευρό των στρατιωτικών που συμμετείχαν στη μαζική κινητοποίηση διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας, καλώντας την κυβέρνηση να ανταποκριθεί άμεσα στα αιτήματά τους.

Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Κατρίνης τόνισε ότι η μεγάλη συγκέντρωση των στρατιωτικών αποτελεί «κραυγή αγωνίας και έντονη αντίδραση απέναντι στη συνεχή πολιτική απαξίωσης που βιώνει το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας».

Όπως επισήμανε, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης «αποδομούν τη ραχοκοκαλιά των Ενόπλων Δυνάμεων», εγκλωβίζοντας στελέχη για δεκαετίες στον ίδιο βαθμό, θεσπίζοντας περιορισμούς στα δικαιώματα των στρατιωτικών και αντιμετωπίζοντας τους αποφοίτους των ΑΣΣΥ ως προσωπικό δεύτερης κατηγορίας.

Ο τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «επιμένει σε ασαφείς μισθολογικές παρεμβάσεις που ευνοούν συγκεκριμένους, αφήνοντας στο περιθώριο τον κορμό του στρατεύματος», ενώ την ίδια στιγμή δεν δίνει λύση στα στεγαστικά προβλήματα, στραγγαλίζει τα Μετοχικά Ταμεία και εμπορευματοποιεί τα στρατιωτικά νοσοκομεία.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «αψυχολόγητες μαζικές αποστρατείες έμπειρων αξιωματικών» και «κλείσιμο στρατοπέδων χωρίς σχεδιασμό», επισημαίνοντας ότι οι πολιτικές αυτές έχουν οδηγήσει σε κύμα παραιτήσεων και μείωση του ενδιαφέροντος για τις στρατιωτικές σχολές.

Ο κ. Κατρίνης υπογράμμισε ότι «το ανθρώπινο δυναμικό είναι το πιο πολύτιμο όπλο της χώρας» και πως «η συνεχιζόμενη απαξίωσή του πρέπει να λάβει τέλος».

«Για το ΠΑΣΟΚ, η αμυντική ισχύς της χώρας ξεκινά και τελειώνει με τους ανθρώπους που υπηρετούν την πατρίδα», κατέληξε ο τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του κόμματος.

