Κατρίνης: Στόχος του ΠΑΣΟΚ η πρώτη θέση στις εκλογές

Ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ηλείας, Μιχάλης Κατρίνης για το ΠΑΣΟΚ, τη διερεύνηση και τις συνεργασίες.

21 Ιαν. 2026 9:31
Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην αντίπερα όχθη από την ΝΔ και έχει ως στόχο να την κερδίσει, τόνισε ο βουλευτής Ηλείας Μιχάλης Κατρίνης,

Ο κ. Κατρίνης μιλώντας στην Ertnews, υπογράμμισε: «Για να γίνει αυτό, το ΠΑΣΟΚ οφείλει να ανοίξει διάλογο με προοδευτικά κοινοβουλευτικά κόμματα πάνω στη βάση του προγράμματός του και να επιδιώξει ευρύτερες συγκλίσεις».

Όπως ανέφερε, το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα κυβερνητικής ευθύνης φιλοδοξεί να λάβει και θετική ψήφο, με βάση την προγραμματική πρόταση που παρουσιάζει, αλλά και ψήφο δυσαρέσκειας απέναντι στην κυβερνητική πολιτική.

Αναφερόμενος στο θέμα της διεύρυνσης ξεκαθάρισε, ότι πρέπει να αφορά όχι μόνο πρόσωπα, αλλά και κινήματα, ενώ δίνοντας μια προσωπική διάσταση πρόσθεσε: «Εγώ είμαι σταθερά παρών στο ΠΑΣΟΚ και στα δύσκολα, όταν στο παρελθόν είχαμε δεχθεί σκληρή και άδικη κριτική. Είμαι όμως και θιασώτης της άποψης ότι η διεύρυνση πρέπει να γίνει χωρίς face control, για να δείξουμε ότι θέλουμε να είμαστε ο κεντρικός πυρήνας της προοδευτικής παράταξης»

Ως προς τις συνεργασίες δήλωσε, ότι δεν συζητά κανένα ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με την ΝΔ. Αυτό είναι κι ένα μήνυμα σε όσους πιστεύουν ότι λόγω της συγκυρίας θα αναγκαστεί το ΠΑΣΟΚ να κάνει διάλογο, τόνισε.
Απαντώντας σε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις, δήλωσε ότι: «θα συζητήσουμε στα όργανα του κόμματος για την στρατηγική μας και γιατί αυτή δεν φαίνεται να αποδίδει δημοσκοπικά».

Αναφορικά με το θέμα  που προέκυψε με τις δηλώσεις της κ. Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, χαρακτήρισε ατυχέστατη την συγκεκριμένη δήλωση «που μας γυρίζει χρόνια πίσω». Θύμισε δε, ότι το ΠΑΣΟΚ κόντρα σε όλες τις αντιδράσεις της εποχής εκείνης, τέσσερεις δεκαετίες πριν πήρε μια θαρραλέα απόφαση.

 

