Κάζο Ολυμπιακού στον φιλέ, αποκλείστηκε στο Κύπελλο από τον Φλοίσβο!

Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν 3-1 σετ σε νοκ-άουτ για τη φάση των «16»

Κάζο Ολυμπιακού στον φιλέ, αποκλείστηκε στο Κύπελλο από τον Φλοίσβο!
04 Φεβ. 2026 21:50
Pelop News

Μεγάλο κάζο για τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Πειραιά που το 2025 είχε κατακτήσει τον τίτλο ηττήθηκε με 3-1 σετ από τον Φλοίσβο στο Παλαιό Φάληρο σε νοκ άουτ αγώνα για τη φάση των «16» και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης!

Έκανε τη δουλειά στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός, ξανά στην κορυφή!

Τα σετ: 19-25, 25-22, 25-21, 25-17

*Οι πόντοι του Φλοίσβου προήλθαν από 5 άσους, 51 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων ενώ του Ολυμπιακού από 7 άσους, 50 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων

ΦΛΟΙΣΒΟΣ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Κόβαρ 13 (11/23 επ., 2 άσοι, 41% υπ. – 29% άριστες), Μελλές 5 (1/5 επ., 4 μπλοκ), Φαν Χάρντερεν 9 (8/13 επ., 1 άσος, 39% υπ. – 33% άριστες), Αρμενάκης, Βιλιμάνοβιτς 3 (2/2 επ., 1 μπλοκ), Έγκλεσκαλνς 24 (20/30 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ) / Εφραιμίδης (λ., 44% υπ. – 31% άριστες), Χαραλαμπίδης 3 (1/2 επ., 2 μπλοκ), Καπετανίδης 9 (8/9 επ., 1 άσος, 36% υπ. – 21% άριστες), Σωνάκης (λ.)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αντώνης Βουρδέρης): Πιτακούδης 12 (10/16 επ., 2 μπλοκ), Σέντλατσεκ 15 (11/26 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ, 52% υπ. – 23% άριστες), Πέριν 9 (9/24 επ., 45% υπ. – 40% άριστες), Ατανασίεβιτς 15 (13/29 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Καβάνα 5 (3/3 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Λινάρδος 5 (4/7 επ., 1 άσος) / Τζιάβρας (λ., 53% υπ. – 37% άριστες), Χασμπάλα, Κουμεντάκης, Ζουπάνη 1 (1 άσος), Δαλακούρας 1 (0/2 επ., 1 άσος, 50% υπ. – 50% άριστες), Κωνσταντινίδης (λ.)

