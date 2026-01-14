ΚΕΑΟ – ΕΦΚΑ: Μόλις 1 στις 10 ρυθμίσεις παραμένει ενεργή – Χάνονται δόσεις, φουσκώνουν τα χρέη

Σε οριακή κατάσταση βρίσκονται οι ρυθμίσεις οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, καθώς μόλις μία στις δέκα που συνδέονται με βεβαιωμένες οφειλές παραμένει σήμερα ενεργή. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ένας στους δύο οφειλέτες αδυνατεί να ανταποκριθεί στις μηνιαίες δόσεις, με αποτέλεσμα να χάνει τη ρύθμιση και να επιβαρύνεται εκ νέου με τόκους και προσαυξήσεις, που αυξάνουν σημαντικά το τελικό χρέος.

Οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφονται στην πάγια ρύθμιση και στο σχήμα των 120 δόσεων, όπου η μη εμπρόθεσμη καταβολή ακόμα και μίας δόσης οδηγεί εκτός ρύθμισης, χωρίς εύκολη δυνατότητα επανένταξης. Το φαινόμενο αυτό περιορίζει δραστικά την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων, ιδιαίτερα για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Την ίδια στιγμή, το ΚΕΑΟ ενισχύει τις διαδικασίες είσπραξης οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ, με στόχο την αύξηση των εσόδων. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Κέντρου, τα ποσά που προκύπτουν από χαμένες ρυθμίσεις ξεπερνούσαν τα 22 δισ. ευρώ στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2025.

Συνολικά, σε 2.378.740 ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε χρέος 31,28 δισ. ευρώ –συμπεριλαμβανομένων ενεργών, ολοκληρωμένων και απολεσθεισών– οι χαμένες ρυθμίσεις ανέρχονται σε 1.273.137. Πρακτικά, στα περίπου 12 χρόνια λειτουργίας του ΚΕΑΟ, από το 2013 έως σήμερα, σχεδόν οι μισές ρυθμίσεις δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ.

Η κατηγορία με τις περισσότερες απώλειες αφορά την πάγια ρύθμιση (Ν. 4152/2013). Στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2025 είχαν χαθεί 751.631 ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε οφειλές 12,4 δισ. ευρώ. Οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις στην ίδια κατηγορία ανήλθαν σε 508.683, με το ΚΕΑΟ να έχει εισπράξει περίπου 1,6 δισ. ευρώ, ενώ ενεργές παραμένουν 140.707 ρυθμίσεις, από τις οποίες δυνητικά μπορούν να επιστραφούν στην κοινωνική ασφάλιση 1,33 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ρύθμιση των 120 δόσεων (Ν. 4611/2019), στην οποία εντάχθηκαν 610.221 οφειλέτες με συνολικό χρέος 5,6 δισ. ευρώ. Από αυτές, οι χαμένες ρυθμίσεις έφτασαν τις 312.160 –σχεδόν οι μισές– με το συσσωρευμένο χρέος να υπερβαίνει τα 3,44 δισ. ευρώ. Ολοκληρώθηκαν 207.880 ρυθμίσεις και εισπράχθηκε ποσό κοντά στο 1 δισ. ευρώ, ενώ ενεργές παραμένουν 90.181 ρυθμίσεις, με δυνητικά έσοδα 1,22 δισ. ευρώ.

Στο μεταξύ, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας έχει ζητήσει τη θεσμοθέτηση νέας ρύθμισης έως 120 δόσεις, επισημαίνοντας ότι τα υφιστάμενα σχήματα των 24 ή 48 δόσεων δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών.

Τέλος, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αναζητά συνολική φόρμουλα για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται σενάρια για τις οφειλές που θα δημιουργούνται από το 2026 και μετά, ενώ εντός του 2025 ενεργοποιείται πενταετής παραγραφή για χρέη προς τον ΕΦΚΑ, σε μια προσπάθεια αποσυμπίεσης του συστήματος.

