Κεφαλογιάννης: Πρόληψη, νέα κέντρα διαχείρισης κινδύνων και προδιαγεγραμμένη καύση στο νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη»

Στην πρόληψη και στη διαχείριση κινδύνων στο πεδίο εστιάζει το νέο νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη», όπως τόνισε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, παρουσιάζοντας τις βασικές του τομές.

24 Δεκ. 2025 14:19
Pelop News

Για το νέο νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη» μίλησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, κάνοντας λόγο για έναν «παραγωγικό μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας» με σαφή προσανατολισμό στην πρόληψη και στη διαχείριση κινδύνων στο πεδίο.

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη δημιουργία 13 μικρών ΕΣΚΕΔΙΚ, δηλαδή κέντρων διαχείρισης κινδύνων που θα λειτουργούν στις 13 Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις. Όπως εξήγησε, τα κέντρα αυτά θα προσφέρουν «ενιαία εικόνα διαχείρισης όλων των γεγονότων και κυρίως προληπτική επιτήρηση σε κρίσιμα ζητήματα», ενισχύοντας την έγκαιρη παρέμβαση πριν από την εκδήλωση κρίσεων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη σε επίπεδο δήμων και περιφερειών, σημειώνοντας πως μέχρι σήμερα «οι περισσότεροι δήμοι και περιφέρειες διαθέτουν σχέδια αντιμετώπισης, αλλά όχι ολοκληρωμένα σχέδια πρόληψης».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τονίζοντας ότι στο εξής οι πυροσβέστες θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώνουν σπουδές ανώτερου επιπέδου, ακόμη και μεταπτυχιακά ή διδακτορικά, ενισχύοντας την επιστημονική και επιχειρησιακή επάρκεια του Σώματος.

Ο κ. Κεφαλογιάννης αναφέρθηκε επίσης στην εφαρμογή της προδιαγεγραμμένης καύσης, ενός μέτρου που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Όπως εξήγησε, κατά τη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης θα είναι δυνατή η ελεγχόμενη καύση της συσσωρευμένης βιομάζας και του υποστρώματος στα δάση, χωρίς να επηρεάζεται ο βασικός κορμός του δασικού οικοσυστήματος. «Το δάσος παραμένει ως έχει, με τα δέντρα και το οικοσύστημα να προστατεύονται», διευκρίνισε.

Τέλος, αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις των αγροτών και στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή στον διάλογο, επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη ικανοποιηθεί 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Όπως ανέφερε, έως το τέλος του έτους αναμένεται να καταβληθούν συνολικά 3,8 δισ. ευρώ προς τον αγροτικό κόσμο.

