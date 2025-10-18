Κεφαλονιά: Αποκαλύψεις-σοκ για τη 17χρονη που κακοποίησε τη 13χρονη – Τρία χρόνια εκφοβισμού καταγγέλλει η μητέρα ΒΙΝΤΕΟ

Ένα νέο περιστατικό ανησυχητικής βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Κεφαλονιά, όταν μία 17χρονη κοπέλα επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά σε βάρος μιας 13χρονης, μπροστά στα μάτια συνομηλίκων της.

Σύμφωνα με το Mega, το περιστατικό έχει καταγραφεί σε βίντεο που τραβήχτηκε από μέλος της παρέας της 17χρονης, δείχνοντας τη στιγμή της βάναυσης κακοποίησης της ανήλικης. Μετά την επίθεση, η 17χρονη δεν σταμάτησε εκεί — έστειλε ηχητικά μηνύματα στην 13χρονη, απειλώντας την εκ νέου.

«Εγώ δεν θα ασχοληθώ άλλο μαζί σου, ό,τι και να λες πήγαινε λέγε ό,τι θέλεις. Εάν μάθω όμως ότι μαθεύτηκε, σε έχω ξεφτιλίσει, μόνο αυτό έχω να σου πω», ακούγεται να λέει η 17χρονη στο ηχητικό.

Η μητέρα του θύματος δήλωσε πως η κόρη της δέχεται εδώ και τρία χρόνια συστηματική παρενόχληση από την ίδια κοπέλα, χωρίς να έχει δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της 17χρονης, των γονιών της, αλλά και των γονέων των άλλων ανηλίκων που ήταν παρόντες και κατέγραψαν το περιστατικό, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων.

Το σοκαριστικό βίντεο έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, που ζητά πιο αυστηρή αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων νεανικής βίας.





Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



