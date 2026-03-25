Κεφαλονιά: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Μαυράτα – Κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων ΦΩΤΟ

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης, 25 Μαρτίου, στην Κεφαλονιά, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασικό σημείο στην περιοχή Μαυράτα του νησιού.

Η κινητοποίηση των δυνάμεων υπήρξε άμεση. Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 24 πυροσβέστες, πλαισιωμένοι από δύο πεζοπόρα τμήματα της 16ης ΕΜΟΔΕ, ενώ το έργο της κατάσβεσης υποστηρίζεται από πέντε πυροσβεστικά οχήματα και ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος που πραγματοποιεί ρίψεις νερού.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ενεργά και εθελοντικές ομάδες της περιοχής, συνδράμοντας το έργο της Πυροσβεστικής.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Μαυράτα #Κεφαλονιά.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 25, 2026

