Κεφαλονιά: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Μαυράτα – Κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων ΦΩΤΟ

Επιχειρούν 24 πυροσβέστες με τη συνδρομή αεροσκάφους και εθελοντών

Κεφαλονιά: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Μαυράτα - Κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων ΦΩΤΟ
25 Μαρ. 2026 17:26
Pelop News

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης, 25 Μαρτίου, στην Κεφαλονιά, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασικό σημείο στην περιοχή Μαυράτα του νησιού.

Η κινητοποίηση των δυνάμεων υπήρξε άμεση. Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 24 πυροσβέστες, πλαισιωμένοι από δύο πεζοπόρα τμήματα της 16ης ΕΜΟΔΕ, ενώ το έργο της κατάσβεσης υποστηρίζεται από πέντε πυροσβεστικά οχήματα και ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος που πραγματοποιεί ρίψεις νερού.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ενεργά και εθελοντικές ομάδες της περιοχής, συνδράμοντας το έργο της Πυροσβεστικής.

Κεφαλονιά: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Μαυράτα - Κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων ΦΩΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:38 Διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή: Αγεφύρωτο χάσμα Ουάσιγκτον – Τεχεράνης, οι αντικρουόμενες προτάσεις
18:31 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Όλες οι προθεσμίες, οι εκπτώσεις και οι αλλαγές, δείτε τι πρέπει να προσέξετε
18:28 Δείτε ποιοι είναι οι 3 Έλληνες ποδοσφαιριστές που είναι στο top-100 στην Ευρώπη
18:26 Θρίλερ στη Βουλιαγμένη: Εντοπίστηκε οπτικό υλικό από τις προσπάθειες του 34χρονου δύτη στο «Πηγάδι του Διαβόλου»
18:18 Ο Τραμπ στέλνει χερσαίες δυνάμεις μετά την απόρριψη του Ιράν για ειρήνη
18:13 Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Οι Έλληνες άνοιξαν το δρόμο προς την ανεξαρτησία»
18:09 Κέρκυρα: Χειροπέδες σε 41χρονο που κατείχε αρχαία νομίσματα
18:00 Κρήτη: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και βροχοπτώσεις
17:53 Μεσολόγγι: Κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης με την αναπαράσταση της Μάχης της Κλείσοβας ΒΙΝΤΕΟ
17:45 Την Πέμπτη συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο, «κλειδώνει» ο κατώτατος μισθός
17:36 Ιταλία: Μαθητής μαχαίρωσε καθηγήτρια έξω από το σχολείο
17:26 Κεφαλονιά: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Μαυράτα – Κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων ΦΩΤΟ
17:17 Γιατί το Πακιστάν θέλει να παίξει ρόλο ως μεσολαβητής για τη λήξη του πολέμου
17:08 Με τον Γιώργο Αναστασίου του ΝΟΠ οι κλήσεις στην προετοιμασία της Εθνικής Παίδων
17:00 Καύσιμα: Ανακούφιση, αλλά όχι λύση , τι λένε παράγοντες της αγοράς για τα μέτρα της κυβέρνησης
16:53 Κρακοβία: Ο “παράδεισος” του πολιτισμού, τι να δείτε
16:45 Βόλος: Έκρηξη προκάλεσε τον θάνατο δυο γυναικών
16:36 Καρδίτσα: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 17χρονος μετά την απολογία του
16:29 Η UEFA ευχήθηκε χρόνια πολλά στην Ελλάδα με τον δικό της τρόπο
16:22 Οι όροι που θέτει το Ιράν για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
