Κεφαλονιά: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στη 19χρονη Μυρτώ – «Καλό ταξίδι αγγελούδι μου» ΦΩΤΟ

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, με την τοπική κοινωνία να παραμένει συγκλονισμένη από τον άδικο χαμό της νεαρής κοπέλας.

17 Απρ. 2026 16:10
Σε ιδιαίτερα βαρύ και φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα, συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της Κεφαλονιά συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Αργοστολίου για να πουν το τελευταίο αντίο στη 19χρονη Μυρτώ.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, με την τοπική κοινωνία να παραμένει συγκλονισμένη από τον άδικο χαμό της νεαρής κοπέλας.

Συγκλονιστικές στιγμές έξω από τον ναό

Η εικόνα έξω από τον ναό αποτύπωσε το μέγεθος της απώλειας. Δεκάδες στεφάνια και μηνύματα αγάπης συνόδευσαν τη σορό της 19χρονης, ενώ το πένθος ήταν διάχυτο σε όσους βρέθηκαν εκεί για να τη συνοδεύσουν στην τελευταία της κατοικία.

Η οικογένειά της βιώνει μια τραγωδία που, όπως περιγράφουν άνθρωποι του περιβάλλοντός της, ξεπερνά κάθε ανθρώπινη αντοχή. «Καλό ταξίδι αγγελούδι μου», «σε αγαπάμε Μυρτώ» γράφουν κάποια από τα στεφάνια από συγγενείς και φίλους.

Το συγκλονιστικό μήνυμα της μητέρας

Λίγο πριν την τελετή, η μητέρα της 19χρονης προχώρησε σε δημόσια δήλωση, εκφράζοντας τον αβάσταχτο πόνο της.

Με λόγια που προκάλεσαν ρίγη συγκίνησης, μίλησε για το κενό που αφήνει πίσω της η κόρη της, σκιαγραφώντας το μέγεθος της απώλειας για την οικογένεια και τους οικείους της.

Εξελίξεις στο δικαστικό σκέλος

Την ίδια ώρα, σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση, καθώς οι τρεις κατηγορούμενοι βρίσκονται ενώπιον του ανακριτή, δίνοντας τις δικές τους εξηγήσεις για τα γεγονότα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος βασικός κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχεται την προμήθεια ναρκωτικών ουσιών, υποστηρίζοντας ότι έγινε χρήση λίγο πριν η 19χρονη παρουσιάσει σοβαρά συμπτώματα.

Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, αρχικά εκτίμησε ότι επρόκειτο για επιληπτικό επεισόδιο, ενώ δήλωσε πως επιχείρησε να της προσφέρει βοήθεια και ότι ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Παράλληλα, φέρεται να περιέγραψε και τη μεταφορά της κοπέλας σε εξωτερικό χώρο με τη συνδρομή άλλων ατόμων, με τους ισχυρισμούς του να αξιολογούνται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να επιχειρούν να ρίξουν φως σε όλες τις πτυχές της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

