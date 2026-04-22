Κεφαλονιά – Υπόθεση Μυρτούς: Καταρρέει το αφήγημα των συλληφθέντων, τα τελευταία μηνύματα στην μητέρα της

Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι, καθώς στο φως της δημοσιότητας ήρθαν τα τελευταία γραπτά μηνύματα (SMS) που αντάλλαξε η κοπέλα με τη μητέρα της, λίγες μόλις ώρες πριν χάσει τη ζωή της. Τα στοιχεία αυτά, που παρουσίασε η εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, φαίνεται να κλονίζουν σοβαρά τους ισχυρισμούς των τριών συλληφθέντων.

Μέχρι πρότινος, οι συλληφθέντες υποστήριζαν ότι η 19χρονη ήθελε να φύγει από το σπίτι της λόγω καταπίεσης από το οικογενειακό της περιβάλλον και πως η συνάντησή τους έγινε στο πλαίσιο μιας ανάγκης της «να ξεδώσει» καταναλώνοντας αλκοόλ. Ωστόσο, το περιεχόμενο των μηνυμάτων δείχνει μια εντελώς διαφορετική εικόνα: μια σχέση στοργής και επικοινωνίας με τους γονείς της, γεγονός που αποδυναμώνει τους ισχυρισμούς περί οικογενειακών συγκρούσεων.

Διαβάστε επίσης: Κεφαλονιά: Για «τυπικές επικοινωνίες» μιλάει ο σύντροφος της 19χρονης Μυρτούς για το μοιραίο βράδυ

Η μυστηριώδης «Ολίβια»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά στην 23χρονη «Ολίβια». Στα μηνύματα, η Μυρτώ φαίνεται να την παρουσιάζει στη μητέρα της ως άνδρα φίλο της («τον γιο της…»), γεγονός που γεννά νέα ερωτήματα για το πώς και γιατί η κοπέλα συστήθηκε με διαφορετική ταυτότητα στον στενό κύκλο της 19χρονης.

Ο διάλογος-ντοκουμέντο:

Μητέρα: Σε αγαπώ πολύ!

Μυρτώ: Μαμά είμαι έξω. Κλείσαμε με τον Ο… (σ.σ. 23χρονη Ολίβια) σπίτι.

Μητέρα: Εντάξει ζωή μου. Με ποιον Ο…;

Μυρτώ: Τον φίλο μου.

Μητέρα: Τον ξέρω; Δ…;

Μυρτώ: Ρε τον γιο της …

Μητέρα: Καλά παιδί μου. Προσέχεις, αγαπώ πολύ, κι εγώ και ο μπαμπάς.

Μυρτώ: Και εγώ σε αγαπώ.

Νέα δεδομένα στην ανάκριση

Η τρυφερή αυτή επικοινωνία και η διαβεβαίωση της Μυρτώς ότι «έκλεισε σπίτι» με το συγκεκριμένο πρόσωπο αλλάζουν τον χάρτη των ερευνών. Οι αρχές εξετάζουν πλέον εάν η συνάντηση του μοιραίου βραδιού ήταν προσχεδιασμένη υπό άλλες προϋποθέσεις και ποιος ήταν ο πραγματικός ρόλος της 23χρονης στην προσέγγιση της Μυρτώς.

Οι έρευνες στο Αργοστόλι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με τις καταθέσεις των συλληφθέντων να μπαίνουν πλέον στο «μικροσκόπιο» υπό το πρίσμα των νέων τεχνολογικών ευρημάτων.

