Κεκλεισμένων των θυρών η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Με κλειστές τις πόρτες για τους δημοσιογράφους θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη σήμερα στις 18:00, προκαλώντας σχόλια για «ύποπτη» απόφαση από πλευράς Λευκού Οίκου.

Η συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν θα ξεκινήσει στις 18:15 στο Οβάλ Γραφείο και θα διαρκέσει περίπου μισή ώρα, ακολουθούμενη από γεύμα έως τις 20:00. Παρόντες θα είναι ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας, καθώς και οι προσωπάρχες του Λευκού Οίκου. Οι προεδρικοί φωτογράφοι θα καλύψουν το γεγονός, ενώ οι δημοσιογράφοι θα έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε εικόνες μέσω αυτών.

Ο ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Ουάσινγκτον, Μιχάλης Ιγνατίου χαρακτήρισε την κατάσταση «καθεστώς προστασίας», εξηγώντας ότι η συνάντηση αποσκοπεί στην αποφυγή δυσάρεστων ερωτήσεων και εντάσεων, ειδικά σε θέματα όπως η Χαμάς ή η πρόσφατη πολιτική των ΗΠΑ στο Ιράν.

