Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας: Παρατείνεται η αντικατάσταση αδειών χειριστών ταχυπλόου

Παρατείνεται η προθεσμία αντικατάστασης παλαιών εντύπων αδειών χειριστή ταχυπλόου σκάφους με άδειες νέου τύπου.

03 Οκτ. 2025 9:33
Pelop News

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.: 2131.5/69747/2025/30-09-2025 Απόφαση ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Λ.Α. Α΄ η οποία βρίσκεται αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ παρατείνεται η προθεσμία αντικατάστασης παλαιών εντύπων αδειών χειριστή ταχυπλόου σκάφους με άδειες νέου τύπου έως την 31/12/2026.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί του θέματος μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας -Γρ. Γενικής Αστυνομίας στα τηλέφωνα 2613615433-475.
