Κεραμέως: Ετοιμάζεται νέο πρόγραμμα απασχόλησης για 10.000 άνεργες μητέρες

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, ανακοίνωσε σε συνέντευξή της στον τηλεοπτικό σταθμό Σκάι την υλοποίηση ενός νέου προγράμματος επιδοτούμενης απασχόλησης για άνεργες μητέρες παιδιών έως 15 ετών. Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 10.000 μητέρες – 5.000 πλήρους και 5.000 μερικής απασχόλησης – με επιδότηση που φτάνει έως το 80% του μισθού και διάρκεια από 12 έως 15 μήνες. Στόχος του είναι η επανένταξη των μητέρων στην αγορά εργασίας, με βάση τα επιτυχή αποτελέσματα αντίστοιχων προγραμμάτων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Η υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η οποία προστατεύει 1,85 εκατομμύρια εργαζόμενους και καταγράφει τον πραγματικό χρόνο εργασίας, ενώ από τις 3 Νοεμβρίου επεκτείνεται σε νέους κλάδους, όπως το χονδρεμπόριο, η ενέργεια, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και οι διοικητικές υπηρεσίες του τουρισμού.

Σχετικά με την Επιθεώρηση Εργασίας, η κ. Κεραμέως τόνισε ότι οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί κατά 8%, με ενίσχυση προσωπικού και χρήση νέων τεχνολογιών, όπως drones για την ασφάλεια στα τεχνικά έργα.

Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, που θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή, περιλαμβάνει μέτρα για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, όπως η υποχρεωτική παρουσία τεχνικού συντονιστή και η γραπτή καταγραφή όλων των οδηγιών από τεχνικούς ασφαλείας και γιατρούς εργασίας. Παράλληλα, προβλέπονται γρηγορότερες και ψηφιακές προσλήψεις με ένα μόνο έγγραφο για προσλήψεις περιορισμένου χρόνου.

Σημαντική πρόοδος καταγράφεται και στην έκδοση συντάξεων, με τις κύριες συντάξεις να εκδίδονται πλέον σε περίπου 42 ημέρες, ενώ η ψηφιοποίηση καρτελών ενσήμων έχει φτάσει το 62% και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025.

Τέλος, η υπουργός επισήμανε τις ενέργειες της κυβέρνησης για αντιμετώπιση της ακρίβειας, μέσω αυξήσεων σε μισθούς και συντάξεις και μείωσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, με στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



