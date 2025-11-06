Κεραμέως: Το μεγαλύτερο πρόγραμμα απασχόλησης, 50.000 νέες θέσεις για μακροχρόνια ανεργους

Το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, το οποίο προσφέρει 50.000 νέες θέσεις εργασίας για έξι μήνες σε μακροχρόνια άνεργους συμπολίτες μας, παρουσίασε η Νίκη Κεραμέως.

Κεραμέως: Το μεγαλύτερο πρόγραμμα απασχόλησης, 50.000 νέες θέσεις για μακροχρόνια ανεργους
06 Νοέ. 2025 22:23
Pelop News

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, παρουσίασε σε συνέντευξή της στο ΣΚΑΪ το νέο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), που προβλέπει 50.000 νέες θέσεις εργασίας διάρκειας έξι μηνών για μακροχρόνια ανέργους. «Επιδοτούμε την εργασία, όχι την ανεργία», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο ως το μεγαλύτερο στην ιστορία της χώρας και στόχο ισοδύναμο με την πλήρη απασχόληση μιας πόλης όπως η Καβάλα ή το Αγρίνιο.

Η κ. Κεραμέως τόνισε τη μείωση της ανεργίας από 18% σε 8% κατά την περίοδο διακυβέρνησης της ΝΔ, με τους μισθωτούς να αυξάνονται από 2,3 εκατομμύρια σε 2,9 εκατομμύρια, δηλαδή πάνω από 500.000 νέες θέσεις εργασίας. «Σήμερα, οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό, αντίθετα με το παρελθόν», σημείωσε, ανακοινώνοντας πρωτοβουλίες όπως η επανειδίκευση μέσω Σχολών Μαθητείας.

Ως παράδειγμα ανέφερε τη Σχολή της ΔΥΠΑ στα Γρεβενά, όπου, κατόπιν αιτήματος μεγάλης εταιρείας ξυλοποιείας για τεχνίτες βιομηχανικών αυτοματισμών, δημιουργήθηκε ειδικό πρόγραμμα. «30 νέοι από την περιοχή εκπαιδεύονται με πρακτική άσκηση και μαθήματα, εξασφαλίζοντας εγγυημένη εργασία σε δύο χρόνια».

Η υπουργός παρουσίασε και το χρονοδιάγραμμα αυξήσεων στις συντάξεις: Μέχρι τέλος Νοεμβρίου καταβάλλεται το επίδομα 250 ευρώ, ενώ οι αυξήσεις Ιανουαρίου προκαταβάλλονται τον Δεκέμβριο βάσει αλγορίθμου. Από 1η Ιανουαρίου 2026 καταργείται το 50% της προσωπικής διαφοράς και από 2027 το 100%, ωφελώντας και όσους δεν έβλεπαν αύξηση. Επιπλέον, οι νέες φορολογικές κλίμακες, που ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή, εφαρμόζονται σε όλους, συμπεριλαμβανομένων συνταξιούχων και μισθωτών.

Για το πρόγραμμα ΔΥΠΑ για ανέργους 55-74 ετών, η κ. Κεραμέως ανέφερε ότι έχει ωφελήσει 33.000 άτομα σε θέσεις δημοσίου, δήμων και νοσοκομείων, προσφέροντας εμπειρία και συμπλήρωση συντάξιμων ετών. «Είναι κοστοβόρο, αλλά συνεχίζεται με κοινωνικό πρόσημο».

Σχετικά με τις εργατικές κατοικίες, υπογράμμισε την παράδοση του έργου στην Κυρά Καλή Γρεβενών, κολλημένου από το 2001, για 400 ωφελούμενους στις αρχές του 2026. «Ξεμπλοκάρουμε έργα για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη».

Για τα ΕΛΤΑ, αναγνώρισε πρόβλημα βιωσιμότητας λόγω παγκόσμιων αλλαγών, με κλεισίματα καταστημάτων σε χώρες όπως Σουηδία και Φινλανδία. «Το 90% των υπηρεσιών και 92% των συντάξεων παρέχεται πλέον στο σπίτι, αναβαθμίζοντας την εξυπηρέτηση. Ωστόσο, λείπει ο διάλογος με την τοπική κοινωνία, που δεν έγινε και προκάλεσε αντιδράσεις».
