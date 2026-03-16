Κέρκυρα: Στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία» 14χρονος μετά από πτώση με πατίνι

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» εξακολουθεί να νοσηλεύεται 14χρονος από την Κέρκυρα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από πτώση από πατίνι, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο ανήλικος διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί επισκληρίδιο αιμάτωμα. Εκεί υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, πριν κριθεί αναγκαία η μεταφορά του στην Αθήνα για περαιτέρω νοσηλεία.

Η διακομιδή του πραγματοποιήθηκε με αεροδιακομιδή, ενώ πλέον νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία», με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σοβαρή.

