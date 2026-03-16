Κέρκυρα: Στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία» 14χρονος μετά από πτώση με πατίνι
Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» ένας 14χρονος από την Κέρκυρα, μετά από σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι ύστερα από πτώση με πατίνι. Ο ανήλικος χειρουργήθηκε αρχικά στο νησί και στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Αθήνα με αεροδιακομιδή.
Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» εξακολουθεί να νοσηλεύεται 14χρονος από την Κέρκυρα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από πτώση από πατίνι, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο ανήλικος διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί επισκληρίδιο αιμάτωμα. Εκεί υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, πριν κριθεί αναγκαία η μεταφορά του στην Αθήνα για περαιτέρω νοσηλεία.
Η διακομιδή του πραγματοποιήθηκε με αεροδιακομιδή, ενώ πλέον νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία», με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σοβαρή.
