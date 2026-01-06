Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Ο Αγιασμός των Υδάτων θυμίζει τη δύναμη της παράδοσης που μας ενώνει»

«Εύχομαι τα καλύτερα στους φίλους, συνεργάτες και συναδέλφους μου στην Ελλάδα που γιορτάζουν τα Θεοφάνεια- μια ημέρα που μας προσφέρει χρόνο για πνευματική περισυλλογή και αναζωπυρώνει την ελπίδα για το νέο έτος», αναφέρει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Ο Αγιασμός των Υδάτων θυμίζει τη δύναμη της παράδοσης που μας ενώνει»
06 Ιαν. 2026 14:37
Pelop News

Ευχές για ελπίδα και πνευματική περισυλλογή στέλνει, η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με αφορμή τον εορτασμό των Θεοφανείων.

«Ο Αγιασμός των Υδάτων που εορτάζεται σήμερα σε όλη την Ελλάδα μας θυμίζει τη διαχρονική δύναμη της πίστης και τη δύναμη της παράδοσης που μας ενώνει», προσθέτει η πρέσβειρα των ΗΠΑ.

