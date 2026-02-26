Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Θερμοπαρακαλεί» Τραμπ να επισκεφθεί «οπωσδήποτε» την Ελλάδα

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, φέρεται να «θερμοπαρακάλεσε» τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφθεί «οπωσδήποτε» τη χώρα μας, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης που μετέφερε ο Μιχάλης Ιγνατίου μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Όπως ανέφερε ο ανταποκριτής του σταθμού στην Ουάσινγκτον, το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι εάν ο Τραμπ δεν πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Αθήνα, η θέση της Γκιλφόιλ ως πρέσβειρας θα τεθεί υπό αμφισβήτηση.

Η ίδια η πρέσβειρα είχε πρόσφατα σειρά επαφών στο Λευκό Οίκο, συναντήθηκε με τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι συναντήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις προγραμματισμένες υψηλού επιπέδου επισκέψεις μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Απομένουν να οριστικοποιηθούν οι ημερομηνίες για την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσινγκτον και – εφόσον προχωρήσει – η ανταποδοτική επίσκεψη του προέδρου Τραμπ στην Αθήνα.

Πηγή: skai.gr

