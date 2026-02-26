Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Θερμοπαρακαλεί» Τραμπ να επισκεφθεί «οπωσδήποτε» την Ελλάδα

Η επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα κρίνεται κρίσιμη για τη θέση της, σύμφωνα με Αμερικανικά ΜΜΕ.

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Θερμοπαρακαλεί» Τραμπ να επισκεφθεί «οπωσδήποτε» την Ελλάδα
26 Φεβ. 2026 10:22
Pelop News

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, φέρεται να «θερμοπαρακάλεσε» τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφθεί «οπωσδήποτε» τη χώρα μας, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης που μετέφερε ο Μιχάλης Ιγνατίου μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Όπως ανέφερε ο ανταποκριτής του σταθμού στην Ουάσινγκτον, το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι εάν ο Τραμπ δεν πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Αθήνα, η θέση της Γκιλφόιλ ως πρέσβειρας θα τεθεί υπό αμφισβήτηση.

Η ίδια η πρέσβειρα είχε πρόσφατα σειρά επαφών στο Λευκό Οίκο, συναντήθηκε με τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι συναντήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις προγραμματισμένες υψηλού επιπέδου επισκέψεις μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Απομένουν να οριστικοποιηθούν οι ημερομηνίες για την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσινγκτον και – εφόσον προχωρήσει – η ανταποδοτική επίσκεψη του προέδρου Τραμπ στην Αθήνα.

Πηγή: skai.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:47 «Το τραγούδι του Akyla είναι έξυπνο, έχει μία ιδέα», οι προβλέψεις της Λίνας Νικολακοπούλου
22:37 ΔΕΑΒ: Κάλεσε σε ακρόαση τον Πανιώνιο για τη ρατσιστική επίθεση στον Σεμπά
22:26 Απόφαση για ΟΠΚΕ στην Αιγιάλεια, από Δευτέρα οι ενισχύσεις
22:16 Μήνυμα Τραμπ σε Ιράν: Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό, θα ήθελα να μην τον χρησιμοποιήσω, αλλά, μερικές φορές, πρέπει
22:14 Συναγερμός, μωρό έπεσε από 3ο όροφο πολυκατοικίας!
22:05 Μιλάνο: Σε λιποθυμία του οδηγού φέρεται να οφείλεται ο εκτροχιασμός του τραμ, δύο νεκροί και 40 τραυματίες
21:56 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με τα 73 εκατ. ευρώ
21:47 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό από φορείς και πολίτες
21:37 Τελικός «αιωνίων» και στην πισίνα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν το Κύπελλο
21:26 «Αγωνίστρια για τη ζωή της και όλα τα άτομα με αναπηρία», έτσι σκοτώθηκε η 67χρονη ΑμεΑ στο «Ε. Βενιζέλος»
21:16 Πρώτη ήττα της Ελλάδας στα προκριματικά, άστοχος στην εκπνοή ο Τολιόπουλος
21:09 «Εξετάζουμε το θλιβερό συμβάν», το «Ελ. Βενιζέλος» για τον θάνατο 67χρονης ΑμεΑ
20:59 Final 8 Rising Stars: Προμηθέας-ΚΑΟΧ Ευρώπη ΄87 79-41
20:51 Ντοκουμέντο από την πατροκτονία στη Λέρο: Ο πατέρας χτυπούσε τον 18χρονο γιο του πριν έναν χρόνο
20:41 Κογιώνης: «Μεγάλο το κίνητρο, το 100% για να διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί»
20:31 «Αυτόνομα και δεν ήταν άλλος μαζί της», τι είπε για τη Λόρα ο εκπρόσωπος της Γερμανικής Αστυνομίας
20:21 Φονικό στη Φοινικούντα: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία, γιατί ζητούν ξεχωριστή δίκη
20:11 Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν»
20:01 «Άδικη διαπόμπευση. Ήμουν κλινήρης με πυρετό, έδωσα συμβουλές εξ αποστάσεως», η παιδίατρος για το περιστατικό με το βρέφος στη Ζάκυνθο
19:51 «Το να μιλήσω για τη διατροφική διαταραχή ήταν μια από τις πιο τρομακτικές εμπειρίες της ζωής μου» αποκαλυπτική η Λίλι Κόλινς
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ