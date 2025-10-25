Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Πένθιμα εμβατήρια από τη μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού πριν την εξόδιο ακολουθία,ΒΙΝΤΕΟ

Το τελευταίο «αντίο» στον σπουδαίο Έλληνα

25 Οκτ. 2025 13:50
Pelop News

Στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου συγκινητική είναι η παρουσία της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού στον περιβάλλοντα χώρο της Μητρόπολης, η οποία έπαιξε πένθιμα εμβατήρια για αρκετή ώρα πριν την εξόδιο ακολουθία.

Συντετριμμένη η οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου στην Μητρόπολη Αθηνών

Κατά πληροφορίες της ΕΡΤ, έπειτα από συνεννόηση με την οικογένειά του, μετά την ολοκλήρωση της ακολουθίας και των επικηδείων και κατά τη μεταφορά της σορού του στο όχημα που θα τον πάει στο Α’ Νεκροταφείο, η μπάντα θα παίξει το «Μη μου μιλάς άλλο για αγάπη». Στο νεκροταφείο, κατά την υποδοχή, η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων, μαζί και με τη χορωδία της ΕΡΤ, θα παίξουν το «Ας κρατήσουν οι χοροί», ένα τραγούδι που ακουγόταν πάντα στις συναυλίες του.
