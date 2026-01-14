Κικίλιας: «Η ασφάλεια των πληρωμάτων είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα»

Μήνυμα στήριξης σε πλοιάρχους μετά τις επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα

Κικίλιας: «Η ασφάλεια των πληρωμάτων είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα»
14 Ιαν. 2026 16:44
Pelop News

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι η ασφάλεια των πληρωμάτων και η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την Πολιτεία, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026.

Ο κ. Κικίλιας έκανε ειδική αναφορά στα πρόσφατα περιστατικά επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε δύο ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα, υπογραμμίζοντας ότι το Υπουργείο βρίσκεται σε διαρκή και ανοιχτή επικοινωνία με τους ανθρώπους της ναυτιλίας για την άμεση αντιμετώπιση και διαχείριση κάθε παρόμοιου περιστατικού.

Ο Υπουργός εξέφρασε τον σεβασμό και την αναγνώριση προς τους Έλληνες πλοιάρχους και τα πληρώματα της ποντοπόρου ναυτιλίας, της ακτοπλοΐας και της κρουαζιέρας, επισημαίνοντας τον επαγγελματισμό, την υψηλή αίσθηση ευθύνης και τις εξαιρετικές ικανότητές τους σε ιδιαίτερα δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες.

Διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παραμένει αρωγός και συμπαραστάτης σε κάθε ανάγκη, ενώ κάλεσε τους πλοιάρχους να επικοινωνούν απευθείας μαζί του ή με τις υπηρεσίες του Υπουργείου για την ταχεία επίλυση ζητημάτων.

Ο χαιρετισμός του Υπουργού ολοκληρώθηκε με ευχές για ήρεμες θάλασσες, ασφάλεια, καθαρό μυαλό και καλή χρονιά, τονίζοντας την προσωπική του σύνδεση με το ναυτικό επάγγελμα και την αδιάλειπτη στήριξη προς τους ναυτικούς.

