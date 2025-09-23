Κικίλιας: «Η Ελλάδα έχει σύνορα, η μετανάστευση πρέπει να γίνεται νόμιμα»

Στο πλαίσιο του Concordia Summit στη Νέα Υόρκη, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, συμμετείχε σε θεματική συζήτηση για το μεταναστευτικό, επισημαίνοντας την ανάγκη για νόμιμη μετανάστευση και διατήρηση της ασφάλειας στη χώρα.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε τη διάκριση μεταξύ των προσφύγων και των μεταναστών. Οι πρόσφυγες, όπως γυναίκες και ασυνόδευτα παιδιά, δικαιούνται προστασία και φιλοξενία σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες, ενώ η είσοδος των μεταναστών πρέπει να γίνεται με νόμιμο τρόπο.

Υπενθύμισε ότι το 2015 σχεδόν ένα εκατομμύριο μετανάστες εισήλθαν από την Τουρκία στα ελληνικά νησιά και την ενδοχώρα, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο ένα δέκατο του ελληνικού πληθυσμού – γεγονός που ήταν δύσκολο να διαχειριστεί η χώρα, ιδίως εν μέσω λιτότητας.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, προωθεί τη νόμιμη μετανάστευση. Παράδειγμα, οι Έλληνες μετανάστες στις ΗΠΑ ταξίδευαν εβδομάδες ολόκληρες με καράβι και, φτάνοντας στον προορισμό τους, εργάζονταν σκληρά, προόδευαν και κέρδιζαν σεβασμό.

Η χώρα χρειάζεται εργατικά χέρια σε τομείς όπως ο τουρισμός, οι κατασκευές και η γεωργία, αλλά η εισροή εργαζομένων πρέπει να γίνεται με ισορροπία και νόμιμα.

Ο κ. Κικίλιας επεσήμανε ότι η ασφάλεια αποτελεί θεμελιώδη ανάγκη: οι γυναίκες και τα παιδιά πρέπει να μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς κίνδυνο, και κάθε γενιά να ζει καλύτερα από την προηγούμενη.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι πόλεμοι και η κλιματική κρίση θα συνεχίσουν να προκαλούν μετακινήσεις πληθυσμών. Γι’ αυτό, όπως ανέφερε, είναι απαραίτητο «να ξανασκεφτούμε το πλαίσιο μέτρων και τις αποφάσεις, ώστε να διατηρείται η ισορροπία στις κοινωνίες».

Προειδοποίησε δε ότι η κακή ένταξη των μεταναστών μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα μετά από μία ή δύο γενιές, επισημαίνοντας την ανάγκη για πολιτικές συμβατές με τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

