Κίνα: Απόφαση για απαγόρευση στα «κρυφά» χερούλια στα αυτοκίνητα για λόγους ασφάλειας

Με βάση τους νέους κανονισμούς, από την 1η Ιανουαρίου 2027 όλα τα οχήματα θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν μηχανικό μηχανισμό ανοίγματος τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό των θυρών

10 Φεβ. 2026 20:31
Pelop News

Στην Κίνα αποφασίστηκε να μπει κόκκινη γραμμή σε ένα design που τα τελευταία χρόνια θεωρήθηκε σύγχρονο, μίνιμαλ και «φουτουριστικό». Τα κρυφά χερούλια στις πόρτες των αυτοκινήτων, ιδιαίτερα δημοφιλή στα ηλεκτρικά μοντέλα, μπαίνουν επίσημα στο στόχαστρο των αρχών.

Η απόφαση έρχεται μετά από αυξημένο έλεγχο γύρω από την ασφάλεια των ηλεκτρικών οχημάτων, έπειτα από σοβαρά ατυχήματα όπου υπήρχαν υποψίες ότι, λόγω διακοπής ρεύματος, οι επιβάτες δεν μπόρεσαν να ανοίξουν τις πόρτες και να απεγκλωβιστούν εγκαίρως, όπως αναφέρει το BBC.

Τι αλλάζει από το 2027 στα αυτοκίνητα

Με βάση τους νέους κανονισμούς, από την 1η Ιανουαρίου 2027 όλα τα αυτοκίνητα που θα πωλούνται στην Κίνα θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν μηχανικό μηχανισμό ανοίγματος τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό των θυρών.

Στο εξωτερικό, κάθε πόρτα επιβατών –εκτός του πορτμπαγκάζ– θα πρέπει να έχει ειδική εσοχή συγκεκριμένων διαστάσεων, ώστε το χερούλι να είναι άμεσα προσβάσιμο ακόμη και χωρίς ηλεκτρική υποβοήθηση. Στο εσωτερικό, θα πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαρες ενδείξεις που να δείχνουν πώς ανοίγει η πόρτα σε περίπτωση ανάγκης.
Τα μοντέλα που έχουν ήδη πάρει έγκριση και βρίσκονται στο τελικό στάδιο πριν την κυκλοφορία τους, θα έχουν μεταβατική περίοδο δύο ετών για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Η απόφαση δεν αφορά μόνο λίγα μοντέλα. Τα κρυφά χερούλια χρησιμοποιούνται σήμερα σε περίπου 6 στα 10 από τα πιο δημοφιλή «νέας ενέργειας» αυτοκίνητα στην κινεζική αγορά, δηλαδή ηλεκτρικά, υβριδικά και οχήματα υδρογόνου.

Αν και οι νέοι κανόνες αφορούν επίσημα μόνο την Κίνα, η επίδρασή τους δύσκολα θα μείνει εντός συνόρων. Η χώρα αποτελεί κομβικό παίκτη στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία και πολλές εταιρείες σχεδιάζουν τα μοντέλα τους με βάση τις απαιτήσεις της κινεζικής αγοράς.

Ήδη, παρόμοια συστήματα χερουλιών έχουν μπει στο μικροσκόπιο και αλλού, μετά από αναφορές για περιπτώσεις όπου επιβάτες εγκλωβίστηκαν και χρειάστηκε να σπάσουν τζάμια για να βγουν από το όχημα.

Το μήνυμα της Κίνας είναι σαφές: το design δεν μπορεί να προηγείται της ασφάλειας. Και αυτό ίσως αλλάξει τον τρόπο που θα μοιάζουν τα αυτοκίνητα των επόμενων ετών, όχι μόνο στην Ασία αλλά και παγκοσμίως.

