Τέλος στα «διαμερίσματα τέφρας» στην Κίνα – Ήταν φθηνότερα από έναν τάφο

Η Κίνα προχωρά σε απαγόρευση των λεγόμενων «διαμερισμάτων-τεφροδόχων», μιας πρακτικής που είχε αρχίσει να εξαπλώνεται καθώς τα άδεια ακίνητα ήταν για πολλές οικογένειες πιο οικονομική λύση από την αγορά ή μίσθωση τάφου.

31 Μαρ. 2026 18:33
Pelop News

Η κινεζική κυβέρνηση βάζει τέλος στη χρήση κατοικιών για την τοποθέτηση τέφρας νεκρών, επιχειρώντας να περιορίσει μια πρακτική που είχε γίνει γνωστή ως «bone ash apartments». Πρόκειται για άδεια διαμερίσματα που μετατρέπονταν από συγγενείς του εκλιπόντος σε μικρούς χώρους τελετών και μνήμης, όπου φυλάσσονταν οι τεφροδόχοι.

Η νέα ρύθμιση, που τέθηκε σε ισχύ στις 30 Μαρτίου, απαγορεύει ρητά τη χρήση κατοικιών «ειδικά για την τοποθέτηση τέφρας», ενώ ορίζει ότι η ταφή ή η φύλαξη λειψάνων επιτρέπεται μόνο σε καθορισμένους χώρους, όπως δημόσια νεκροταφεία ή νόμιμες περιοχές οικολογικής ταφής.

Η πρακτική είχε γίνει πιο συνηθισμένη τα τελευταία χρόνια, καθώς οι θέσεις στα νεκροταφεία παραμένουν περιορισμένες και ιδιαίτερα ακριβές. Σε πολλές περιπτώσεις, η αγορά ή η μίσθωση ενός μικρού, άδειου διαμερίσματος αποδεικνυόταν φθηνότερη επιλογή από έναν τάφο, ειδικά σε μια περίοδο που οι τιμές των ακινήτων στην Κίνα έχουν υποχωρήσει αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα διαμερίσματα αυτά συχνά ξεχώριζαν από τις κλειστές κουρτίνες ή τα σφραγισμένα παράθυρα, ενώ στο εσωτερικό τους στήνονταν μικροί οικογενειακοί χώροι μνήμης, σαν ιδιωτικά προσκυνητάρια για τους προγόνους.

Το ζήτημα συνδέεται άμεσα και με το υψηλό κόστος θανάτου στην Κίνα. Τα δικαιώματα για έναν τάφο δίνονται συνήθως με 20ετή μίσθωση, η οποία πρέπει να ανανεώνεται, ενώ το συνολικό κόστος μιας κηδείας έχει περιγραφεί ως ιδιαίτερα βαρύ για πολλά νοικοκυριά. Η κυβέρνηση επιχειρεί τώρα να βάλει πιο αυστηρούς κανόνες, σε μια προσπάθεια να ελέγξει το φαινόμενο λίγο πριν από το Qingming Festival, την παραδοσιακή περίοδο τιμής προς τους νεκρούς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:16 ΝΟΠ: Ολα έτοιμα για το κολυμβητικό μίτινγκ “Κύπελλο Ανοιξης”
20:10 Κακοκαιρία «Erminio»: Συναγερμός για ακραία φαινόμενα – Δύο βαρομετρικά χαμηλά «κλειδώνουν» τη χώρα
20:00 «Αντίπαλοι για καλό»: YouTubers δέχθηκαν κύματα αγάπης από παιδιά ΦΩΤΟ
19:52 Αίγιο: 4ο Πασχαλινό Bazaar για τη στήριξη του ΕΚΑΜΕ και του «Χαμόγελου του Παιδιού»
19:48 Αμπελόκηποι – Απίστευτη καταγγελία: Βρήκαν …κτηνοτροφική μονάδα στον 16ο όροφο πολυκατοικίας
19:40 Μαρινέλλα: Το «στερνό αντίο» στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, σε κλίμα οδύνης η ταφή στην Κηφισιά
19:32 Υπουργείο Παιδείας: Ανακαίνιση 220 σχολικών μονάδων το καλοκαίρι μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου»
19:23 Κακοκαιρία «Erminio»: Πότε θα φτάσει στην Αττική, σε κατάσταση «Red Code» η Αθήνα
19:14 Άγιο Φως 2026: Σε κλοιό αβεβαιότητας η μεταφορά στην Αθήνα, τα εναλλακτικά σενάρια
19:06 Αναδρομικά αναπηρικά επιδόματα: Δικαιούχοι και οι κληρονόμοι θανόντων, τι πρέπει να κάνουν
19:03 Με πλήθος επωνύμων το ύστατο χαίρε στη Μαρινέλλα
18:55 Ευρωζώνη: Ο πληθωρισμός ανέβηκε στο 2,5% τον Μάρτιο λόγω της ενέργειας
18:53 Δίκη για τα Τέμπη: Αλλαγές στην αίθουσα – Πώς θα εισέλθουν δικηγόροι, κατηγορούμενοι, συγγενείς θυμάτων και δημοσιογράφοι
18:52 O Ανδρουλάκης θα χάσει, αλλά δεν θα φύγει
18:49 Guardian: Η Αστυπάλαια στις κορυφαίες ταξιδιωτικές επιλογές για το 2026
18:41 Η Μόσχα κατηγορεί τον Βαρθολομαίο για παρέμβαση στη διαδοχή της Εκκλησίας της Γεωργίας
18:39 Αιγιάλεια: Εκτός παράταξης οι Χριστόπουλος και Σταυροπούλου – «Είχαν θέσει εαυτούς εκτός με τη στάση τους», αναφέρει η Δημοτική Ομάδα
18:39 Το σνακ που κάνει καλό στην καρδιά – Μια χούφτα την ημέρα αρκεί
18:33 Τέλος στα «διαμερίσματα τέφρας» στην Κίνα – Ήταν φθηνότερα από έναν τάφο
18:18 Στη μικρή οθόνη η έρευνα για τον Τζέφρι Επστάιν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31 /3/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ