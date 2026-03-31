Η κινεζική κυβέρνηση βάζει τέλος στη χρήση κατοικιών για την τοποθέτηση τέφρας νεκρών, επιχειρώντας να περιορίσει μια πρακτική που είχε γίνει γνωστή ως «bone ash apartments». Πρόκειται για άδεια διαμερίσματα που μετατρέπονταν από συγγενείς του εκλιπόντος σε μικρούς χώρους τελετών και μνήμης, όπου φυλάσσονταν οι τεφροδόχοι.

Η νέα ρύθμιση, που τέθηκε σε ισχύ στις 30 Μαρτίου, απαγορεύει ρητά τη χρήση κατοικιών «ειδικά για την τοποθέτηση τέφρας», ενώ ορίζει ότι η ταφή ή η φύλαξη λειψάνων επιτρέπεται μόνο σε καθορισμένους χώρους, όπως δημόσια νεκροταφεία ή νόμιμες περιοχές οικολογικής ταφής.

Η πρακτική είχε γίνει πιο συνηθισμένη τα τελευταία χρόνια, καθώς οι θέσεις στα νεκροταφεία παραμένουν περιορισμένες και ιδιαίτερα ακριβές. Σε πολλές περιπτώσεις, η αγορά ή η μίσθωση ενός μικρού, άδειου διαμερίσματος αποδεικνυόταν φθηνότερη επιλογή από έναν τάφο, ειδικά σε μια περίοδο που οι τιμές των ακινήτων στην Κίνα έχουν υποχωρήσει αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα διαμερίσματα αυτά συχνά ξεχώριζαν από τις κλειστές κουρτίνες ή τα σφραγισμένα παράθυρα, ενώ στο εσωτερικό τους στήνονταν μικροί οικογενειακοί χώροι μνήμης, σαν ιδιωτικά προσκυνητάρια για τους προγόνους.

Το ζήτημα συνδέεται άμεσα και με το υψηλό κόστος θανάτου στην Κίνα. Τα δικαιώματα για έναν τάφο δίνονται συνήθως με 20ετή μίσθωση, η οποία πρέπει να ανανεώνεται, ενώ το συνολικό κόστος μιας κηδείας έχει περιγραφεί ως ιδιαίτερα βαρύ για πολλά νοικοκυριά. Η κυβέρνηση επιχειρεί τώρα να βάλει πιο αυστηρούς κανόνες, σε μια προσπάθεια να ελέγξει το φαινόμενο λίγο πριν από το Qingming Festival, την παραδοσιακή περίοδο τιμής προς τους νεκρούς.

