Κίνα και Ινδία, σύμφωνα με το Reuters, αναστέλλουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου μετά τις κυρώσεις Τραμπ

Στην Κίνα οι μεγάλες κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες αναστέλλουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης, μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στις Rosneft και Lukoil, τις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Μόσχας, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που οι διυλιστές στην Ινδία, ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου, πρόκειται να μειώσουν δραστικά τις εισαγωγές αργού πετρελαίου από τη Μόσχα, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ λόγω της εισβολής του Κρεμλίνου στην Ουκρανία.

Μπροστά σε μία δραστική μείωση των εισαγωγών ενέργειας από τη Ρωσία βρίσκεται και η Ινδία. Αυτή είναι η απάντηση της χώρας στις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ, όπως ανέφεραν το Bloomberg και το Reuters, επικαλούμενα πηγές του κλάδου. Εκπρόσωποι διυλιστηρίων της Ινδίας δήλωσαν ότι η συνέχιση των πετρελαϊκών δραστηριοτήτων με τη Ρωσία είναι πρακτικά αδύνατη υπό το πρίσμα των αμερικανικών μέτρων.

Η Ρωσία θα μπορούσε έτσι να χάσει μια σημαντική πηγή εισοδήματος: Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Ινδία έγινε, μαζί με την Κίνα, ο κύριος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου. Φέτος, η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα στον κόσμο κάλυψε περισσότερο από το ένα τρίτο των εισαγωγών πετρελαίου της με προμήθειες από τη Ρωσία.

Η απότομη πτώση της ζήτησης πετρελαίου από τους δύο μεγαλύτερους πελάτες της Ρωσίας θα ασκήσει πίεση στα έσοδα της Μόσχας από το πετρέλαιο και θα αναγκάσει τους μεγαλύτερους εισαγωγείς του κόσμου να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού, ωθώντας προς τα πάνω τις τιμές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι κινεζικές εθνικές εταιρείες πετρελαίου PetroChina, Sinopec, CNOOC και Zhenhua Oil θα απέχουν από τις συναλλαγές με ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται δια θαλάσσης, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, λόγω ανησυχιών για κυρώσεις, σύμφωνα με το Reuters. Οι τέσσερις εταιρείες δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια.

Ενώ η Κίνα εισάγει περίπου 1,4 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου την ημέρα δια θαλάσσης, το μεγαλύτερο μέρος του αγοράζεται από ανεξάρτητες εταιρείες διύλισης, συμπεριλαμβανομένων μικρών επιχειρήσεων γνωστών ως «teapots», αν και οι εκτιμήσεις για τις αγορές από κρατικές εταιρείες διύλισης ποικίλλουν σημαντικά.

Η Vortexa Analytics υπολόγισε τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από κινεζικές κρατικές εταιρείες σε λιγότερο από 250.000 βαρέλια την ημέρα για τους πρώτους 9 μήνες του 2025, ενώ η συμβουλευτική εταιρεία Energy Aspects τις υπολόγισε σε 500.000 βαρέλια την ημέρα.

Η Unipec, ο εμπορικός βραχίονας της Sinopec σταμάτησε τις αγορές ρωσικού πετρελαίου την περασμένη εβδομάδα, μετά την απόφαση της Βρετανίας να επιβάλει κυρώσεις στη Rosneft και τη Lukoil, καθώς και σε πλοία του σκιώδους στόλου και σε κινεζικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένης μιας μεγάλης κινεζικής εταιρείας διύλισης, σύμφωνα με δύο εμπορικές πηγές.

Η Rosneft και η Lukoil πωλούν το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου τους στην Κίνα μέσω μεσαζόντων, αντί να συναλλάσσονται απευθείας με τους αγοραστές, σύμφωνα με εμπόρους.

Εν τω μεταξύ, οι ανεξάρτητες εταιρείες διύλισης πιθανόν να σταματήσουν τις αγορές για να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των κυρώσεων, αλλά θα συνεχίσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, σύμφωνα με αρκετούς εμπόρους.

Πριν από την ανακοίνωση των κυρώσεων χθες Τετάρτη, οι προσφορές για το αργό ESPO με φόρτωση τον Νοέμβριο υποχώρησαν σε πριμ 1 δολαρίου ανά βαρέλι έναντι του ICE Brent, σε σύγκριση με τις προηγούμενες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές Οκτωβρίου με πριμ 1,70 δολαρίων.

Η Κίνα εισάγει επίσης περίπου 900.000 βαρέλια ημερησίως ρωσικού πετρελαίου μέσω αγωγού, το σύνολο του οποίου προορίζεται για την PetroChina, η οποία, σύμφωνα με αρκετούς εμπόρους, είναι πιθανό να επηρεαστεί ελάχιστα από τις κυρώσεις.

Η Ινδία και η Κίνα αναμένεται να στραφούν σε άλλες πηγές εφοδιασμού, ωθώντας προς τα πάνω τις τιμές του πετρελαίου που δεν υπόκειται σε κυρώσεις από τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική, σύμφωνα με εμπόρους.

