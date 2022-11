Κίνα – Κορονοϊός: Lockdown σε 6 εκατομμύρια ανθρώπους

Εντολή να τεθούν σε lockdown έξι εκατομμύρια άνθρωποι έδωσαν οι Αρχές στην πόλη Τζενγκτζόου, που φιλοξενεί το εργοστάσιο για iPhone, λόγω έξαρσης της Covid, που προκάλεσε βίαιες διαδηλώσεις σε αυτή τη βιομηχανική μονάδα.

Εκατοντάδες εργάτες διαδήλωσαν χθες μπροστά από το εργοστάσιο και βρέθηκαν αντιμέτωποι με αστυνομικούς, οι οποίοι ήταν οπλισμένοι με γκλομπ και φορούσαν λευκές στολές προστασίας. Στη συνέχεια, οι αρχές στη Τζενγκτζόου έδωσαν εντολή για μια μεγάλη εκστρατεία διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων σε πολλές περιοχές της πόλης. Οι συνοικίες αυτές τίθενται υπό περιορισμό για πέντε ημέρες από αύριο τα μεσάνυχτα.

BREAKING: New Footage of Chinese police fleeing from workers at Zhengzhou iPhone factory 🚨 🚨 🚨

🔊sound …🔥🔥🔥#Apple #Foxconn #Foxconnriot #chinalockdown pic.twitter.com/57OFTE0IFc

— Wall Street Silver (@WallStreetSilv) November 24, 2022