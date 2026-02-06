Κίνα: Κρυφές κάμερες σε ξενοδοχεία έδειχναν live πελάτες σε προσωπικές στιγμές

Μια παράνομη αλλά ιδιαίτερα επικερδής δραστηριότητα βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κίνα, με κρυφές κάμερες σε δωμάτια ξενοδοχείων να καταγράφουν ανυποψίαστους επισκέπτες σε προσωπικές τους στιγμές. Το υλικό διακινείται στη συνέχεια, χωρίς καμία συναίνεση, σε πλατφόρμες πορνογραφικού περιεχομένου, όπως αποκαλύπτει εκτενής έρευνα του BBC.

Παρά το γεγονός ότι τον Απρίλιο του 2023 η κινεζική κυβέρνηση θέσπισε αυστηρότερους κανονισμούς και υποχρεωτικούς ελέγχους για τον εντοπισμό κρυφών καμερών, η έρευνα διάρκειας 18 μηνών δείχνει ότι το φαινόμενο όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά επεκτείνεται.

Δίκτυα μέσω Telegram και ζωντανές μεταδόσεις

Το BBC εντόπισε έξι ιστοσελίδες και εφαρμογές που διαφημίζονταν μέσω Telegram – πλατφόρμα απαγορευμένη στην Κίνα, η οποία ωστόσο χρησιμοποιείται ευρέως για παράνομες δραστηριότητες. Οι διαχειριστές τους ισχυρίζονταν ότι μετέδιδαν ζωντανά εικόνα από περισσότερες από 180 κρυφές κάμερες εγκατεστημένες σε ξενοδοχεία.

Μία από τις ιστοσελίδες που παρακολουθήθηκαν επί επτά μήνες περιείχε υλικό από 54 διαφορετικές κάμερες, με περίπου τις μισές να είναι ενεργές ανά πάσα στιγμή. Με βάση τα ποσοστά πληρότητας των ξενοδοχείων, εκτιμάται ότι χιλιάδες επισκέπτες ενδέχεται να έχουν καταγραφεί χωρίς να το γνωρίζουν.

Η υπόθεση του Έρικ και της Έμιλι

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Έρικ, κατοίκου Χονγκ Κονγκ, ο οποίος παραδέχεται ότι από την εφηβεία του παρακολουθούσε τέτοιου είδους βίντεο, θεωρώντας τα πιο «αληθινά» από το συμβατικό πορνογραφικό περιεχόμενο. Η στάση του άλλαξε δραματικά όταν εντόπισε βίντεο με τον ίδιο και τη σύντροφό του, την Έμιλι, καταγεγραμμένο μέσω κρυφής κάμερας σε ξενοδοχείο της Σεντζέν.

Το υλικό, διάρκειας περίπου μίας ώρας, είχε υποστεί μοντάζ και είχε αναρτηθεί στο Telegram. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας με την πλατφόρμα, το βίντεο αφαιρέθηκε μόνο προσωρινά. Το ζευγάρι δηλώνει ότι πλέον αποφεύγει τη διαμονή σε ξενοδοχεία και ζει με τον διαρκή φόβο επανεμφάνισης του υλικού στο διαδίκτυο.

Πώς λειτουργεί το κύκλωμα

Κεντρικό ρόλο στο παράνομο δίκτυο φέρεται να έχει χρήστης με το ψευδώνυμο «AKA». Σύμφωνα με την έρευνα, πουλούσε συνδρομές σε πλατφόρμα livestreaming έναντι 450 γιουάν τον μήνα (περίπου 65 δολάρια), προσφέροντας πρόσβαση σε πέντε κανάλια ζωντανής μετάδοσης από δωμάτια ξενοδοχείων. Ένα μόνο κανάλι του στο Telegram αριθμούσε έως και 10.000 μέλη.

Οι ερευνητές εντόπισαν κάμερα κρυμμένη σε αεραγωγό ξενοδοχείου στην πόλη Τζεντζόου, συνδεδεμένη απευθείας με το ηλεκτρικό δίκτυο. Παρότι η συσκευή αφαιρέθηκε, νέα κάμερα τοποθετήθηκε σε άλλο ξενοδοχείο μέσα σε λίγες ώρες.

Μεγάλα κέρδη, περιορισμένος έλεγχος

Ο «AKA» εκτιμάται ότι εισέπραξε περισσότερα από 160.000 γιουάν μέσα σε έναν χρόνο – ποσό σχεδόν τετραπλάσιο του μέσου ετήσιου εισοδήματος στην Κίνα. Την ίδια ώρα, οργανώσεις όπως η RainLily στο Χονγκ Κονγκ επισημαίνουν τις σοβαρές δυσκολίες στην οριστική αφαίρεση τέτοιου υλικού από το διαδίκτυο, καθώς το Telegram ανταποκρίνεται σπάνια και αποσπασματικά σε σχετικά αιτήματα.

Η υπόθεση αναδεικνύει τα σοβαρά κενά στην προστασία της ιδιωτικότητας και τα όρια της ψηφιακής εποπτείας, ακόμη και σε χώρες με αυστηρό κρατικό έλεγχο του διαδικτύου.

Πηγή: BBC / BBC World Service Documentaries

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



