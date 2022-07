Κινεζικός πύραυλος: Έπεσε στον Ινδικό Ωκεανό – Ήταν εκτός ελέγχου στην ατμόσφαιρα

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας , ο κινεζικός πύραυλος έπεσε στον Ινδικό Ωκεανό, ο οποίος βρισκόταν εκτός ελέγχου.

Τα εξαρτήματα 23 τόνων του πυραύλου εισήλθαν στην ατμόσφαιρα πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό και ότι απέμεινε από την καύση, χάθηκε στην άβυσσο της θάλασσας.

Οι κατοικημένες περιοχές που είχαν τεθεί σε κατάσταση alert ως πιθανές για την πτώση του πυραύλου ήταν το μεξικανικό θέρετρο του Κάμπ Σαν Λούκας και οι Φιλιππίνες, καθώς και περιοχές της Νότιας Αμερικής, ενώ το πιθανότερο σημείο που έδιναν οι ειδικοί, ήταν ο Βόρειος Ειρηνικός Ωκεανός.

Ο κινεζικός πύραυλος Long March 5B-Y3, τα εξαρτήματα του οποίου είχαν τεθεί εκτός ελέγχου σε τροχιά γύρω από τη Γη, είχε εκτοξευθεί στις 24 Ιουλίου, για να παραδώσει τη μονάδα Wentian στον Διαστημικό Σταθμό Tiangong της Κίνας.

Η Διαστημική Διοίκηση των ΗΠΑ επιβεβαίωσε την επανείσοδο των συντριμμιών.

Τις τελευταίες ώρες πριν ο ενισχυτής πυραύλων πέσει από την τροχιά, μια κατοικημένη περιοχή του Μεξικού στη χερσόνησο Μπάχα Καλιφόρνια, κοντά στο Κάμπο Σαν Λούκας, βρισκόταν στην πιθανή πορεία των συντριμμιών, σύμφωνα με εκτίμηση της Aerospace Corporation.

Επειδή το ενισχυτικό στάδιο έτρεχε γύρω από την τροχιά της Γης κάθε 90 λεπτά, το ακριβές σημείο που θα έπεφτε από τον ουρανό ήταν αδύνατο να προβλεφθεί.

Την πορεία του κινεζικού πυραύλου, ο οποίος κινούνταν εκτός ελέγχου στην ανώτερη ατμόσφαιρα της Γης παρακολουθούσαν οι επιστήμονες, υπολογίζοντας τα τελευταία δεδομένα που είχαν στη διάθεσή τους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Αεροδιαστημικής εταιρείας πριν μπει στην ατμόσφαιρα, ο κινεζικός πύραυλος ήταν πολύ πιθανό να καταπέσει στη θάλασσα, και συγκεκριμένα στον Βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό, αφού περνούσε πάνω από τα νησιωτικα συμπλέγματα των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας και της Γουινέας, αλλά και το Μεξικό.

Δείτε τις τελευταίες εκτιμήσεις:

Adjusting the view of our latest prediction map to make the center of the window (satellite icon) easier to see. No change in the prediction. https://t.co/YDoqqQopyU pic.twitter.com/u6DilB0Q0K

— The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) July 30, 2022