Κίνημα για μια καθαρή Πάτρα: Πολίτες συγκεντρώνουν υπογραφές διαμαρτυρίας για την καθαριότητα

Ενα αυξανόμενο κύμα δυσαρέσκειας σαρώνει την Πάτρα, με δεκάδες δημότες να ενώνουν τη φωνή τους μέσα από ένα διαδικτυακό ψήφισμα που απαιτεί τα αυτονόητα: καθαριότητα στους δρόμους, τα πεζοδρόμια και τις γειτονιές της πόλης.

Η καμπάνια, με τίτλο «Θέλουμε Καθαριότητα στην Πάτρα» έχει ήδη συγκεντρώσει περίπου 300 υπογραφές στην πλατφόρμα iPetitions και απευθύνεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, στο δημοτικό συμβούλιο Πατρέων και στον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη.

Οι υπογράφοντες καταγγέλλουν πλημμελή αποκομιδή απορριμμάτων, ανεπαρκή ανακύκλωση και μια εικόνα εγκατάλειψης που, όπως τονίζουν, «υποβαθμίζει καθημερινά» την Πάτρα. Σε πολλές συνοικίες, όπως τα Κάτω Συχαινά και η Αγία Κυριακή, τα σκουπίδια μένουν για ημέρες στους δρόμους, ενώ οι κάδοι ξεχειλίζουν.

«Θέλουμε την πόλη καθαρή» γράφει ο Δημοσθένης Χρυσανθόπουλος, εκφράζοντας με αιχμηρό τρόπο τη δυσαρέσκεια των κατοίκων. Ο Ανδρέας Δελής προσθέτει: «Τέτοια βρόμα στους τοίχους, στους δρόμους, στις πλατείες και στους κάδους δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη. Ντροπή!». Από την Αθήνα, ο Ιωάννης Πρίφτης αναφέρει πως «η πόλη έχει μετατραπεί σε χωματερή», ενώ η Βασιλική επισημαίνει ότι «δεν είναι μόνο οι κάδοι –ολόκληρη η πόλη χρειάζεται καθάρισμα».

Η αγανάκτηση των πολιτών συνοδεύεται από σαφείς προτάσεις: ενίσχυση του προγράμματος αποκομιδής με επαρκές προσωπικό και οχήματα, ενημέρωση για τα δρομολόγια συλλογής, και πραγματική ανακύκλωση με λειτουργικούς κάδους σε κάθε γειτονιά. Οπως τονίζεται στο ψήφισμα, «η καθαριότητα είναι δικαίωμα των πολιτών και υποχρέωση της δημοτικής αρχής».

«Δεν ζητάμε τίποτα υπερβολικό. Θέλουμε να περπατάμε στους δρόμους χωρίς να αποφεύγουμε σκουπίδια και οσμές. Θέλουμε να είμαστε περήφανοι για την Πάτρα» σημειώνει ο Αλέξης Αγριος από την Ανω Πόλη. Παρόμοιο πνεύμα εκφράζει και η Ελευθερία Κιούφτη: «Ζητάμε απλώς τα αυτονόητα».

Η πρωτοβουλία αυτή δείχνει ότι οι Πατρινοί δεν είναι πλέον διατεθειμένοι να μείνουν αδρανείς. Με την ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών επιχειρούν να ασκήσουν πίεση για αλλαγή πολιτικής και πρακτικών, ώστε η Πάτρα να ξαναβρεί τη λάμψη και την καθαρότητά της.

Η δημοτική αρχή αναγνωρίζει την ανάγκη βελτίωσης. Οπως έχει δηλώσει ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Μιχάλης Αναστασίου, από τις αρχές Οκτωβρίου ο Δήμος έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου την αποκομιδή απορριμμάτων, μετά την αποχώρηση του ιδιώτη που είχε την ευθύνη των κάδων ανακύκλωσης. Ο ίδιος ζήτησε πίστωση χρόνου, ώστε να αναδιαμορφωθούν τα δρομολόγια και να εξασφαλιστεί αποτελεσματικότερη αποκομιδή.

Παρά τις πρώτες ενδείξεις βελτίωσης, η απόσταση μέχρι να θεωρηθεί η Πάτρα πραγματικά καθαρή παραμένει μεγάλη. Οι πολίτες, πάντως, δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν να διεκδικούν -μέχρι η φωνή τους να ακουστεί καθαρά.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



