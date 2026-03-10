Κινηματογραφική απόδραση: Από τις σκάλες το έσκασαν από τους φρουρούς οι παίκτριες της εθνικής ποδοσφαίρου του Ιράν, ΒΙΝΤΕΟ

Όταν οι άνδρες που τις επιτηρούσαν αντιλήφθηκαν ότι λείπουν, επικράτησε αναστάτωση

10 Μαρ. 2026 22:20
Pelop News

Συνολικά μια «5άδα» παικτριών της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν, οι οποίες έχουν ζητήσει άσυλο στην Αυστραλία, το έσκασαν από τους συνοδούς τους των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) σε ένα ξενοδοχείο στην Αυστραλία, όπου ζήτησαν πολιτικό άσυλο.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορούν στα socia media την Τρίτη (10.03.2026), οι πέντε παίκτριες της ομάδας του Ιράν έτρεξαν κάτω από τις σκάλες του ξενοδοχείου στην Αυστραλία, ενώ οι φρουροί τους τις κυνηγούσαν και κατάφεραν να βγουν έξω λίγο πριν κλειδωθεί η πόρτα του γκαράζ.

Η δικηγόρος των πέντε αθλητριών, Τίνα Κορντροσταμί, είπε σε αυστραλιανό σταθμό ότι οι κοπέλες επιχείρησαν να φύγουν από το πάρκινγκ, αφού πρώτα κατέβηκαν από τις σκάλες για την έξοδο κινδύνου.

Όταν οι άνδρες που τις επιτηρούσαν αντιλήφθηκαν ότι οι πέντε παίκτριες λείπουν, επικράτησε αναστάτωση.

Όπως αναφέρει το Nexta, εξοργισμένοι οι φρουροί τις ακολούθησαν και μάλιστα κατέβηκαν με τα πόδια τις σκάλες γιατί δεν είχαν τον χρόνο να περιμένουν το ασανσέρ. Για καλή τύχη των πέντε γυναικών, η πόρτα προς το πάρκινγκ ήταν κλειδωμένη.

Περιμένοντας στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ για να επιβιβαστούν στην πτήση με ενδιάμεσο σταθμό την Κουάλα Λουμπούρ, μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας μίλησαν στην εφημερίδα «Sydney Morning Herald» με αρκετές παίκτριες, που δεν κατονομάστηκαν, να επαναλαμβάνουν το ίδιο μήνυμα: πως θέλουν να επιστρέψουν σπίτι στις οικογένειές τους.

Όταν ρωτήθηκαν για τις πέντε συμπαίκτριές τους που έμειναν πίσω στην Αυστραλία, μία γυναίκα απάντησε: «Έγιναν πρόσφυγες». Όταν ρωτήθηκε αν ήθελε να γίνει πρόσφυγας και αν το Ιράν ήταν ασφαλές, η νεαρή γυναίκα κούνησε το κεφάλι. «Το Ιράν είναι η πατρίδα μου», απάντησε.

