Κινήσεις αυτοπεποίθησης

04 Μαρ. 2026 7:45
Pelop News

Πίσω από κάθε κρίση κρύβεται πάντα μια ευκαιρία, αρκεί να την δει κανείς έγκαιρα και να την αξιοποιήσει κατάλληλα.
Και η κυβέρνηση φαίνεται ότι είδε την επίθεση κατά της Κύπρου ως ευκαιρία για να αναστήσει το Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα με την αποστολή τεσσάρων F-16 και δύο φρεγατών, μια εκ των οποίων είναι η νεοαποκτηθείσα «Κίμων».
Η δεύτερη ενέργεια ήταν η μετακίνηση μιας συστοιχίας αεράμυνας Patriot στην Κάρπαθο. Πιστεύει κανείς ότι θα ξαναφύγει από εκεί;
Τα παραπάνω, είναι πρωτοβουλίες εθνικής αυτοπεποίθησης που «αιφνιδίασαν» ακόμα και την Τουρκία, η οποία παρακολουθεί αμήχανη τα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή.

