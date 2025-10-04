Κινητοποιεί βουλευτές για σύσκεψη ο Αλεξόπουλος για την ευλογιά των προβάτων

Οι προσκλήσεις θα σταλούν την επόμενη εβδομάδα από το γραφείο του δημάρχου, ο οποίος με αυτή την κίνηση θέλει αφενός να ενημερώσει με λεπτομέρειες τους βουλευτές του νομού για την έκταση του προβλήματος και αφετέρου να τους ζητήσει τη στήριξή τους.

Κινητοποιεί βουλευτές για σύσκεψη ο Αλεξόπουλος για την ευλογιά των προβάτων
04 Οκτ. 2025 15:01
Pelop News

Ψηλά στην ατζέντα της δημοτικής αρχής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας παραμένει το θέμα της ευλογιάς, καθώς το πρόβλημα στην περιοχή είναι μεγάλο.
Για αυτόν τον λόγο, σύμφωνα με πληροφορίες της «Π», ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος θα συγκαλέσει σύντομα ευρεία σύσκεψη με όλους τους βουλευτές Αχαΐας.

Μπορεί ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος να έλαβε προχθές σχετική διαβεβαίωση από τον ίδιο τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα για άμεση καταβολή αποζημίωσης στους πληγέντες κτηνοτρόφους -χαρακτηριστικά ειπώθηκε για καταβολή εντός Οκτωβρίου- όμως θέλει να υπάρξει και πολιτική πίεση.

Για αυτό θα ζητήσει από τους βουλευτές Αχαΐας, όλων των κομμάτων, να πιέσουν από την πλευρά τους, ώστε ως πρώτο βήμα να δοθούν άμεσα οι αποζημιώσεις, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν κτηνοτρόφοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν ζήτημα βιωσιμότητας και χρειάζονται άμεσα χρήματα.

Ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος θέλει τη στήριξη από τους βουλευτές όλων των κομμάτων, ώστε να υπάρξει ένα ενιαίο αρραγές πολιτικό μέτωπο προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με στόχο να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα την ταχύτερη στιγμή.
