Κινητοποιήσεις για τη λειτουργία του Οδοντωτού σε Καλάβρυτα και Διακοπτό – Τι ανακοίνωσε ο Θανάσης Παπαδόπουλος

Με παρέμβαση υψηλών τόνων, ο δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος ανακοίνωσε την πραγματοποίηση κινητοποιήσεων τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου από τους Δήμους Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, με στόχο την επαναλειτουργία του ιστορικού Οδοντωτού Σιδηροδρόμου.

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε, οι συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 11:00 το πρωί στο Διακοπτό, μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό, και στις 13:30 στα Καλάβρυτα, επίσης μπροστά από τον σταθμό. Στην κινητοποίηση, σύμφωνα με τον ίδιο, θα συμμετάσχει σύσσωμη η τοπική κοινωνία, με τη συμμετοχή επιχειρηματιών, επαγγελματιών και πολιτών των δύο περιοχών.

«Θα διαμαρτυρηθούμε έντονα. Η υποβάθμιση καταστρέφει οικονομικά τις δύο περιοχές και η μη λειτουργία του Οδοντωτού μετά από 130 χρόνια είναι πλήγμα σε ένα εθνικό κεφάλαιο», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδόπουλος, αναδεικνύοντας τη σημασία της γραμμής όχι μόνο για την τοπική οικονομία, αλλά και για την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της χώρας.

Ο Οδοντωτός Διακοπτού – Καλαβρύτων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά και πολιτιστικά αξιοθέατα της Δυτικής Ελλάδας, με διεθνή αναγνώριση. Η μη λειτουργία του έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς επηρεάζει άμεσα την επισκεψιμότητα, τον τουρισμό και την επιχειρηματικότητα σε μια ευρύτερη περιοχή που στηρίζεται σημαντικά στην τουριστική δραστηριότητα.

Οι Δήμοι ζητούν άμεσες λύσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης της πλήρους λειτουργίας της γραμμής, κάνοντας λόγο για ζήτημα ζωτικής σημασίας για την τοπική ανάπτυξη, αλλά και για τη διατήρηση ενός μοναδικού ιστορικού και τεχνικού μνημείου της χώρας.

Κινητοποιήσεις για τη διάσωση και λειτουργία του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου – Ανοικτή πρόσκληση στο σύνολο των τοπικών φορέων

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με τους Δήμους Αιγιάλειας και Καλαβρύτων, κλιμακώνουν τον αγώνα τους για τη διάσωση και συνέχιση της λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου.

Ειδικότερα, τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, συνδιοργανώνουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθούν:

Στις 11:00 στο Σταθμό του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου, στο Διακοπτό.

Στις 13:30 στο Σταθμό του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου, στα Καλάβρυτα.

Στο πλαίσιο αυτό απευθύνουν ανοικτό κάλεσμα σε παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς να συμμετέχουν ενεργά και σε κοινή τους επιστολή ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, οι Δήμαρχοι Καλαβρύτων, Αθανάσιος Παπαδόπουλος και Αιγιάλειας, ΠαναγιώτηςΑνδριόπουλος, μεταξύ άλλων τονίζουν:

«Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στιςκινητοποιήσεις μας, αξιώνοντας με αποφασιστικότητα την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του ιστορικού Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού – Καλαβρύτων. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να διεκδικήσουμε από κοινού το αυτονόητο : Τον τερματισμό της υποβάθμισης ενός μνημείου που διατρέχει ίσως την ομορφότερη διαδρομή στην Ευρώπη. Η σημερινή κατάσταση, με τη μείωση των δρομολογίων μόλις σε δύο την ημέρα, έχει επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στον οικονομικό και παραγωγικό ιστό της περιοχής μας.

Οι διεκδικήσεις μας είναι ξεκάθαρες και αδιαπραγμάτευτες:

Να μην υπάρξει περιστολή των δρομολογίων.

Να επαναπροσδιοριστεί η συχνότητα και οι ώρες των δρομολογίων ώστε να εξυπηρετούν ουσιαστικά την επισκεψιμότητα, αλλά και τις ανάγκες των μονίμων κατοίκων που καθημερινά χρησιμοποιούν τον Οδοντωτό για τις μετακινήσεις τους.

Να δρομολογηθούν άμεσα έργα συντήρησης της υποδομής, αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής θωράκισης, καθώς και η απαραίτητη συντήρηση του τροχαίου υλικού με παράλληλη πλήρη στελέχωση του Οδοντωτού.

Σας καλούμε να δώσετε δυναμικό παρών

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.

Ο Οδοντωτός δεν μπορεί να σταματήσει, είναι χρέος μας να προστατευτεί και να επεκταθεί.

Πρόκειται για ένα βασικό στυλοβάτη της ζωής και της ευημερίας της περιοχής”.

