Κλειστό επί διήμερο το ΚΕΠ Ρίου, οι ημερομηνίες

Από την Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών του Δήμου Πατρέων

ανακοινώνεται ότι μετατίθεται η ημερομηνία κατά την οποία το ΚΕΠ Ρίου θα παραμείνει κλειστό, λόγω εργασιών συντήρησης, για την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη, 7 και 8/10/2025.

Επίσης, την ερχόμενη Τρίτη, 7 Οκτωβρίου, θα είναι κλειστό το ΚΕΠ Παραλίας, λόγω εργασιών συντήρησης.

Για θεώρηση γνησίου υπογραφής, τις συγκεκριμένες ημέρες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία των υπολοίπων ΚΕΠ, των Δημοτικών Ενοτήτων και των Δημοτικών Διαμερισμάτων.

