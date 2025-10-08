Κλειστό το ΚΕΠ Ρίου και την Πέμπτη 9/10

Από την Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών του Δήμου Πατρέων

ανακοινώνεται, ότι το ΚΕΠ του Ρίου, θα παραμείνει κλειστό και αύριο, Πέμπτη 9/10/2025 λόγω παράτασης των εργασιών ανακαίνισης.

Για θεώρηση γνήσιου υπογραφής, σήμερα και αύριο, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία των ΚΕΠ Πάτρας, Βραχνεΐκων και στο ΚΕΠ Παραλίας, καθώς στα Δημοτικά Διαμερίσματα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



