Στα άκρα οι κινητοποιήσεις: Αγρότες έσπασαν τον φραγμό της ΕΛΑΣ και έφτασαν στα διόδια των Μαλγάρων – Εκλεισαν την Εθνική Οδό

Για δεύτερη ημέρα συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, με αποκλεισμούς δρόμων, συγκεντρώσεις και νέα μπλόκα. Στα Μάλγαρα σημειώθηκε ένταση, καθώς ομάδα αγροτών κατάφερε να φτάσει στα διόδια παρά τον αστυνομικό φραγμό.

Στα άκρα οι κινητοποιήσεις: Αγρότες έσπασαν τον φραγμό της ΕΛΑΣ και έφτασαν στα διόδια των Μαλγάρων - Εκλεισαν την Εθνική Οδό
01 Δεκ. 2025 12:11
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα οι κινητοποιήσεις των αγροτών, με μπλόκα και αποκλεισμούς οδικών αξόνων σε κεντρικά σημεία της χώρας. Από χθες παραμένει κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας Λάρισας, ενώ αντίστοιχα αποκλεισμένος παραμένει και ο αυτοκινητόδρομος Ε65 στην Καρδίτσα, όπου οι αγρότες έχουν παρατάξει εκατοντάδες τρακτέρ κατά μήκος του δρόμου.

Παράλληλα, νέα μέτωπα διαμορφώνονται σε διάφορες περιοχές. Από νωρίς το πρωί, αγρότες από Μάλγαρα, Κύμινα, Χαλάστρα και τις γύρω κοινότητες συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους στον κόμβο της Εθνικής Οδού, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν στήσει φραγμό με κλούβες για να αποτρέψουν την κάθοδο στο οδικό δίκτυο.

Ωστόσο, ομάδα αγροτών κινήθηκε μέσα από χωράφια, κατάφερε να βγει στο οδόστρωμα και τελικά έφτασε στα διόδια των Μαλγάρων στο ρεύμα προς Αθήνα. Εκεί έκλεισαν τις μπάρες, διακόπτοντας προσωρινά την κυκλοφορία. Την ίδια στιγμή, ο μεγαλύτερος όγκος των τρακτέρ παραμένει συγκεντρωμένος στον κόμβο χωρίς να έχει μπορέσει να ανέβει στην Εθνική.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και να εντείνουν την παρουσία τους στους δρόμους, απαιτώντας άμεση στήριξη για το αυξημένο κόστος παραγωγής, έγκαιρες αποζημιώσεις και επίλυση των εκκρεμοτήτων στις πληρωμές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:19 Επιστροφή ενοικίου: Χωρίς πρόστιμο οι τροποιητικές, τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες
12:19 Εξαιρετικά ύψη βροχής στη Δυτική Ελλάδα: Ρεκόρ Νοεμβρίου από την κακοκαιρία “Adel” – Πάνω από 1.000 χιλιοστά σε σημεία της Ηπείρου
12:12 Σπάνια σύμπλευση: Θετικά σχόλια Παππά για Άδωνι Γεωργιάδη και η ανταπόδοση του υπουργού Υγείας
12:11 Στα άκρα οι κινητοποιήσεις: Αγρότες έσπασαν τον φραγμό της ΕΛΑΣ και έφτασαν στα διόδια των Μαλγάρων – Εκλεισαν την Εθνική Οδό
12:09 Δοκιμές και εμπειρίες για τους «μικρούς» της Ακαδημίας των Σπορ
12:06 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Γιώργος «Φραπές» Ξυλούρης σπάει τη σιωπή του – «Θα πάω με ντοσιέ και θα μιλήσω για όλους» ΒΙΝΤΕΟ
12:00 Παπαναγιωτάκης-Μεταξάς για τον Δικηγορικό Σύλλογο Πάτρας: Μάχη για δύο την ερχόμενη Κυριακή
11:55 Βραζιλία: Σοκ, λιοντάρι κατασπάραξε 19χρονο!
11:52 Προσωπικός Αριθμός: Υποχρεωτικός για όλους – Πώς λειτουργεί, πού εμφανίζεται και ποιοι εξαιρούνται
11:50 Δαρείος: «Εμείς το κάναμε εύκολο, μπράβο στους παίκτες μου»
11:45 Αντίστροφη μέτρηση για τα τέλη Κυκλοφορίας, δείτε την διαδικασία και τα πρόστιμα
11:42 Θεσσαλονίκη: Φραγμός της ΕΛΑΣ στα Μάλγαρα – Αγρότες επιχειρούν κάθοδο στην Εθνική Οδό με τρακτέρ ΒΙΝΤΕΟ
11:37 Συλλυπητήριο μήνυμα της Νέας Αριστεράς Αχαΐας για τον δημοσιογράφο Δημήτρη Χωρίτο
11:35 Μώραλης: «Υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση και συσσωρευμένα προβλήματα πιέζουν τους δήμους – Πλήρες το εορταστικό πρόγραμμα στον Πειραιά»
11:31 Η Αφροδίτη Μπιτσάκου στον Γρηγόρη Αρναούτογλου!
11:28 Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Άρη Χατζηστεφάνου στην Πάτρα: Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στην ψηφιακή εποχή
11:28 Ρεύμα: Εντός Δεκεμβρίου η απόφαση της ΡΑΑΕΥ για τα «κόκκινα» τιμολόγια
11:25 Δείτε ποια Ελληνίδα τραγουδίστρια έχασε 23 κιλά
11:23 Τσιάρας: «Δύσκολη χρονιά για τον αγροτικό κόσμο – Η πόρτα του διαλόγου είναι πάντα ανοιχτή»
11:20 Χρηματιστήριο: Με ήπιες απώλειες ξεκινά ο Δεκέμβριος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 01/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ