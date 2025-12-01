Στα άκρα οι κινητοποιήσεις: Αγρότες έσπασαν τον φραγμό της ΕΛΑΣ και έφτασαν στα διόδια των Μαλγάρων – Εκλεισαν την Εθνική Οδό

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα οι κινητοποιήσεις των αγροτών, με μπλόκα και αποκλεισμούς οδικών αξόνων σε κεντρικά σημεία της χώρας. Από χθες παραμένει κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας Λάρισας, ενώ αντίστοιχα αποκλεισμένος παραμένει και ο αυτοκινητόδρομος Ε65 στην Καρδίτσα, όπου οι αγρότες έχουν παρατάξει εκατοντάδες τρακτέρ κατά μήκος του δρόμου.

Παράλληλα, νέα μέτωπα διαμορφώνονται σε διάφορες περιοχές. Από νωρίς το πρωί, αγρότες από Μάλγαρα, Κύμινα, Χαλάστρα και τις γύρω κοινότητες συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους στον κόμβο της Εθνικής Οδού, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν στήσει φραγμό με κλούβες για να αποτρέψουν την κάθοδο στο οδικό δίκτυο.

Ωστόσο, ομάδα αγροτών κινήθηκε μέσα από χωράφια, κατάφερε να βγει στο οδόστρωμα και τελικά έφτασε στα διόδια των Μαλγάρων στο ρεύμα προς Αθήνα. Εκεί έκλεισαν τις μπάρες, διακόπτοντας προσωρινά την κυκλοφορία. Την ίδια στιγμή, ο μεγαλύτερος όγκος των τρακτέρ παραμένει συγκεντρωμένος στον κόμβο χωρίς να έχει μπορέσει να ανέβει στην Εθνική.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και να εντείνουν την παρουσία τους στους δρόμους, απαιτώντας άμεση στήριξη για το αυξημένο κόστος παραγωγής, έγκαιρες αποζημιώσεις και επίλυση των εκκρεμοτήτων στις πληρωμές.

