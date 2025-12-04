Κλιμακώνονται τα μπλόκα: Κλειστή η Εγνατία στην Κομοτηνή – Νέοι αποκλεισμοί και πορείες αγροτών σε όλη τη χώρα

Σε κρίσιμη φάση εισέρχονται οι αγροτικές και κτηνοτροφικές κινητοποιήσεις, με νέους αποκλεισμούς δρόμων και επέκταση των μπλόκων σε όλη την Ελλάδα. Στην Κομοτηνή έχει κλείσει τμήμα της Εγνατίας Οδού, ενώ στα Μάλγαρα συνεχίζεται ο αποκλεισμός προς Αθήνα. Την ίδια ώρα, νέα μπλόκα οργανώνονται σε Εύζωνους, Χαλκηδόνα, Προμαχώνα και σε σημεία της Θεσσαλίας, της Αχαΐας και της Δυτικής Μακεδονίας. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους, ζητώντας αποζημιώσεις, μειωμένο κόστος παραγωγής και στήριξη σε πληγείσες περιοχές.

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε δεκάδες σημεία της χώρας, με τις συνελεύσεις των τελευταίων ωρών να προαναγγέλλουν ενίσχυση και νέες κινητοποιήσεις.

Κομοτηνή: Κλειστή η Εγνατία Οδός

Λόγω του μπλόκου που έχει στηθεί στην περιοχή, από τις 10 το πρωί έχει διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από τον Ανατολικό έως τον Δυτικό Κόμβο Κομοτηνής, στο ρεύμα από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Μακεδονίας και Θράκης ανακοίνωσε εκτενείς παρακαμπτήριες διαδρομές μέσω της πόλης, με εκτροπές για Ι.Χ., λεωφορεία και φορτηγά, είτε προς τον κόμβο Ιάσμου είτε προς τον κόμβο Βαφέικων για βαρέα οχήματα άνω των 3,5 τόνων.

Μάλγαρα: Συνεχείς αποκλεισμοί – Στο πλευρό των αγροτών ταξί, φορτηγατζήδες και γραφεία τελετών

Στα διόδια Μαλγάρων, οι αγρότες του Δήμου Δέλτα κρατούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα από την 1η Δεκεμβρίου, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ανοίγει κατά διαστήματα.

Η συμπαράσταση προς τις κινητοποιήσεις διευρύνεται: αυτοκινητιστές με φορτηγά, ταξιτζήδες, παραγωγοί λαϊκών αγορών και -χθες και σήμερα- ιδιοκτήτες γραφείων τελετών, που έφτασαν στο σημείο με νεκροφόρες.

Εύζωνοι: Ενίσχυση του μπλόκου στα σύνορα

Στο τελωνείο Ευζώνων, το μπλόκο που στήθηκε την 1η Δεκεμβρίου ενισχύεται συνεχώς. Οι αγρότες πραγματοποιούν συμβολικούς αποκλεισμούς εισόδου και εξόδου, επιτρέποντας μόνο τη διέλευση φορτηγών με ελληνικά προϊόντα και οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Στο σημείο αναμένονται σήμερα αγρότες από τα Γιαννιτσά Πέλλας.

Χαλκηδόνα: Μπλόκο από την 1/12

Στην είσοδο της Χαλκηδόνας παραμένει αγροτικό μπλόκο, με κινητοποιήσεις κυρίως το μεσημέρι.

Νησέλι – Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Επ’ αόριστον αποκλεισμός προς Βέροια

Από χθες, αγρότες της Αλεξάνδρειας έκλεισαν το ρεύμα προς Βέροια επί της Εγνατίας, κρατώντας ανοιχτή μόνο δίοδο για έκτακτες ανάγκες. Σήμερα αναμένονται ενισχύσεις από Πέλλα.

Κουλούρα και Γυψοχώρι Πέλλας: Νέα μπλόκα

Σε Κουλούρα και Γυψοχώρι λειτουργούν μπλόκα χωρίς αποκλεισμούς αυτή τη στιγμή, με την παρουσία κτηνοτρόφων, αγροτών και μελισσοκόμων.

Φλώρινα: Πορεία στο τελωνείο Νίκης

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Φλώρινας πραγματοποιούν σήμερα πορεία με τρακτέρ και αγροτικά στη πόλη, κατευθυνόμενοι προς το τελωνείο Νίκης.

Πιερία: Μηχανοκίνητη πορεία στο Αιγίνιο

Οι αγρότες στο Αιγίνιο πραγματοποίησαν το πρωί πορεία με αγροτικά οχήματα και σχεδιάζουν συμβολικό αποκλεισμό εισόδου-εξόδου της κωμόπολης.

Προμαχώνας: Νέο αγροτικό μπλόκο στα σύνορα με Βουλγαρία

Παραγωγοί από τις Σέρρες έστησαν μπλόκο στον Προμαχώνα. Χρειάστηκαν έξι ώρες να φτάσουν λόγω αστυνομικών ελέγχων, ενώ στο σημείο συμμετέχουν επίσης μελισσοκόμοι και εργατικά σωματεία.

Στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση για τη στρατηγική συνέχειας, ιδίως ως προς τη διέλευση φορτηγών.

Αιτήματα αγροτών

Οι αγρότες ζητούν:

άμεση καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων,

μείωση του κόστους παραγωγής,

ουσιαστική στήριξη σε όσους έχουν πληγεί από την ευλογιά, που απειλεί τη βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών μονάδων.

Αχαΐα: Μπλόκα στην Πάτρα

Αγρότες της δυτικής Αχαΐας πραγματοποίησαν κινητοποίηση με αφορμή την παράδοση των τελευταίων χιλιομέτρων της Πατρών–Πύργου. Συγκεντρώθηκαν αρχικά στον κόμβο Κάτω Αχαΐας και κινήθηκαν προς το Μιντιλόγλι με αγροτικά οχήματα, συνοδεία αστυνομίας. Στόχος τους ήταν να παραδώσουν ψήφισμα στον υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα.

Θεσσαλία: Νίκαια, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα

Στη Νίκαια Λάρισας οι αγρότες κρατούν για τρίτη ημέρα κλειστή την Εθνική Οδό Αθηνών–Θεσσαλονίκης. Η συμμετοχή αυξάνεται συνεχώς, ενώ σήμερα αντιπροσωπεία του μπλόκου βρίσκεται στα δικαστήρια της Λάρισας για τους δύο συλληφθέντες στα επεισόδια.

Η στήριξη στις κινητοποιήσεις επεκτείνεται: ταξί, παραγωγοί λαϊκών αγορών και γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας δήλωσαν αλληλεγγύη.

Στον Ε-65 οι αγρότες της Καρδίτσας έχουν στήσει μπλόκο πάνω στον αυτοκινητόδρομο.

Στα Τρίκαλα, από χθες το μεσημέρι, οι αγρότες απέκλεισαν και τα δύο ρεύματα στα διόδια Λόγγου, ανεβαίνοντας με τα τρακτέρ στην Εθνική Οδό.

