Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε Καράτζ, απάντηση Ιράν με πυραύλους σε Ισραήλ και Κόλπο

Το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας σε στόχους στο Ιράν, με αναφορές για πυρκαγιές και καπνό στην περιοχή του Καράτζ. Η Τεχεράνη απάντησε με νέο μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων προς το βόρειο και νότιο Ισραήλ, ενώ επιθέσεις καταγράφηκαν και σε ΗΑΕ, Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε Καράτζ, απάντηση Ιράν με πυραύλους σε Ισραήλ και Κόλπο
23 Μαρ. 2026 7:09
Pelop News

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται περαιτέρω, με το Ισραήλ να πραγματοποιεί νυχτερινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε ιρανικούς στόχους και την Τεχεράνη να αντεπιτίθεται με πυραυλικές εκτοξεύσεις. Οι εξελίξεις έρχονται ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί την πίεση προς το Ιράν για την άμεση επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, απειλώντας με καταστροφή των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Σύμφωνα με αναφορές, κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν πυρκαγιές και στήλες καπνού πάνω από την πόλη Καράτζ, δυτικά της Τεχεράνης, μετά από ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Πλάνα δείχνουν έντονες εκρήξεις και φωτιές στην περιοχή, ενώ η ισραηλινή πλευρά συνεχίζει τις επιχειρήσεις κατά ιρανικών υποδομών πυραύλων και drones.

Το Ιράν απάντησε με νέα πυραυλική επίθεση προς το βόρειο Ισραήλ, με τον ισραηλινό στρατό (IDF) να ανακοινώνει ότι αναμένονται σειρήνες συναγερμού. Προηγούμενες επιθέσεις είχαν προκαλέσει τραυματισμούς και ζημιές σε νότιες περιοχές, όπως κοντά στη Ντιμόνα.

Παράλληλα, ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι και drones εκτοξεύτηκαν προς χώρες του Κόλπου. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ένας Ινδός υπήκοος τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα μετά την αναχαίτιση πυραύλου πάνω από βιομηχανική περιοχή στο Αμπού Ντάμπι, κοντά στην αεροπορική βάση Al Dhafra. Το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ εξέδωσαν συναγερμούς, ενώ η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε καταστροφή drones στην Ανατολική Επαρχία.

Στο Λίβανο, το Ισραήλ βομβάρδισε γέφυρα-κλειδί στον νότιο τομέα, κίνηση που ερμηνεύεται ως προετοιμασία για εντατικοποίηση επιχειρήσεων κατά της Χεζμπολάχ.

Σε άσχετο περιστατικό στο Λονδίνο, τέσσερα ασθενοφόρα της εβραϊκής εθελοντικής οργάνωσης Hatzolah πυρπολήθηκαν τα ξημερώματα στο Golders Green, με τη Μητροπολιτική Αστυνομία να το χαρακτηρίζει αντισημιτικό έγκλημα μίσους. Κάμερες κατέγραψαν τρία άτομα με κουκούλες να ρίχνουν εύφλεκτο υλικό στα οχήματα.

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, με φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης στο Στενό του Ορμούζ και των απειλών για ευρύτερες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές.

