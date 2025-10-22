Κλιμάκωση στο Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο: Πύραυλοι κρουζ σε χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία, αντίποινα από τη Μόσχα ΒΙΝΤΕΟ

Το Κίεβο ισχυρίζεται ότι χρησιμοποίησε πυραύλους κρουζ Storm Shadow, ενώ η Μόσχα αναφέρει την κατάρριψη 57 ουκρανικών drones στην ίδια περιοχή.

22 Οκτ. 2025 8:04
Pelop News

Το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι πραγματοποίησε ένα «τεράστιο συνδυαστικό πλήγμα» κατά χημικού εργοστασίου στην περιφέρεια Μπριάνσκ της νότιας Ρωσίας, χρησιμοποιώντας τους γαλλοβρετανικούς πυραύλους κρουζ Storm Shadow.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που διακινήθηκε μέσω Telegram, οι πύραυλοι, οι οποίοι εκτοξεύονται από αεροσκάφη, φέρονται να «διείσδυσαν στο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας». Το εργοστάσιο χαρακτηρίστηκε από το Κίεβο ως «κλειδί» για τον πόλεμο, καθώς φέρεται να παράγει πυρίτιδα, εκρηκτικές ύλες και καύσιμα πυραύλων.

Το ουκρανικό επιτελείο ανέφερε ότι η αποτίμηση των αποτελεσμάτων του πλήγματος βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ σημειώνεται ότι οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η ρωσική αντίδραση και επιχείρηση στο Κίεβο

Από την πλευρά της, η Μόσχα σπανίως επιβεβαιώνει ζημιές σε ουκρανικές επιδρομές. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε μέσω Telegram ότι, μέσα σε διάστημα τεσσάρων ωρών χθες, καταστράφηκαν 57 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στους αιθέρες της περιφέρειας Μπριάνσκ.

Παράλληλα, ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Μπόγκομαζ ανέφερε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα οχήματα και πυραύλους, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές.

Την ίδια νύχτα, ρωσική αεροπορική επιδρομή στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης. Στη συνοικία Ντνιπρόφσκι, ξέσπασε πυρκαγιά σε πολυκατοικία λόγω των ρωσικών πληγμάτων.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22/10/2025
