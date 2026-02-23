Κλιματική Αλλαγή: Γιατί επηρεάζει τόσο τη Δυτική Ελλάδα

Οι έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν τις τελευταίες εβδομάδες τη Δυτική Ελλάδα, προκαλώντας πλημμύρες και προβλήματα σε πολλές περιοχές, συνδέονται εν μέρει με την κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη, όπως επισημαίνει ο καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθανάσιος Αργυρίου, σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η ανατολική Μεσόγειος αποτελεί μία από τις περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή. Σε περιβάλλον συνεχώς αυξανόμενων θερμοκρασιών, ενισχύεται η εξάτμιση υδάτων από την επιφάνεια της Γης και τις θάλασσες, λόγω της θερμότερης ατμόσφαιρας και της μεταφοράς θερμότητας στα νερά. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερες ποσότητες υδρατμών στην ατμόσφαιρα, οι οποίοι, όταν συναντούν τις κατάλληλες συνθήκες, πέφτουν ως βροχή σε μεγαλύτερες ποσότητες και με μεγαλύτερη ραγδαιότητα.

Ο καθηγητής σημειώνει ότι πλέον παρατηρούνται επεισόδια «καυσώνων» και στις θάλασσες, ανάλογα με αυτά στην ατμόσφαιρα, ενισχύοντας περαιτέρω την εξάτμιση. Οι υδρατμοί παραμένουν στην ατμόσφαιρα κατά μέσο όρο 13-15 ημέρες, πριν πέσουν ως βροχή, χιόνι ή άλλη μορφή υετού, με τις ποσότητες να είναι μεγαλύτερες σε συνθήκες υψηλότερης θερμοκρασίας.

Στα βροχομετρικά δεδομένα του εργαστηρίου του, το μέσο ετήσιο ύψος βροχής τα τελευταία 12 χρόνια είναι περίπου 770 χιλιοστά, με διακυμάνσεις από πάνω από 1.000 χιλιοστά σε ορισμένες χρονιές έως χαμηλότερα επίπεδα. Φέτος, στους δύο πρώτους μήνες του 2026 καταγράφηκαν περίπου 300 χιλιοστά, δηλαδή το 46% του μέσου ετήσιου ύψους.

Το γεωμορφολογικό ανάγλυφο της Δυτικής Ελλάδας ευνοεί παραδοσιακά εντονότερες βροχοπτώσεις σε σχέση με την ανατολική πλευρά, ωστόσο τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται υψηλές ποσότητες και στην ανατολική Ελλάδα, όπως στην περίπτωση της κακοκαιρίας «Ιανός» στη Θεσσαλία και το Αιγαίο. Αυτό οφείλεται εν μέρει στη θερμότερη θερμοκρασία του Αιγαίου, που επιτρέπει σε καιρικά συστήματα να ανατροφοδοτούνται και να συνεχίζουν την πορεία τους.

Όσον αφορά τους ισχυρούς ανέμους και τους ανεμοστρόβιλους που έχουν καταγραφεί στη Δυτική Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ο καθηγητής τονίζει ότι ενώ παρατηρείται αύξηση συχνότητας από το 2010 και μετά (με περιστατικά σε Ηλεία, Ζάκυνθο κ.ά.), δεν είναι ακόμη δυνατόν να αποδοθούν με βεβαιότητα στην κλιματική αλλαγή, καθώς απαιτούνται τουλάχιστον 30 χρόνια δεδομένων για να οριστεί κλιματική τάση. Πολλοί ανεμοστρόβιλοι στο παρελθόν μπορεί να περνούσαν απαρατήρητοι στη θάλασσα.

Ο Αθανάσιος Αργυρίου καταλήγει ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να συνηθίσουμε σε πιο έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως ραγδαίες βροχοπτώσεις και πιθανώς έντονες χιονοπτώσεις, ενώ οι συνεχείς καταιγίδες μπορεί να οφείλονται και στη φυσική μεταβλητότητα του κλίματος.

