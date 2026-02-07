Κλίντον για Έπσταϊν: Ζητούν δημόσια κατάθεση στο Κογκρέσο – «Να τελειώνουμε με τα παιχνίδια»

Τη δημοσιοποίηση της κατάθεσής τους ενώπιον της επιτροπής εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων ζητούν ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον σχετικά με τις σχέσεις τους με τον καταδικασμένο για σεξουαλική εκμετάλλευση Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και η πρώην υπουργός Εξωτερικών είχαν κληθεί αρχικά να καταθέσουν κεκλεισμένων των θυρών, στο πλαίσιο έρευνας για τις διασυνδέσεις του Έπσταϊν με πρόσωπα επιρροής και τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές χειρίστηκαν πληροφορίες για τη δράση του.

Οι Δημοκρατικοί κάνουν λόγο για πολιτική εργαλειοποίηση της έρευνας από τους Ρεπουμπλικανούς, ενώ σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στο παρελθόν είχε φιλικές σχέσεις με τον Έπσταϊν, δεν έχει κληθεί να καταθέσει.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, οι Ρεπουμπλικανοί είχαν προειδοποιήσει το ζεύγος Κλίντον με πιθανή ψήφο περιφρόνησης σε περίπτωση άρνησης εμφάνισης, γεγονός που οδήγησε τελικά στην αποδοχή της κατάθεσης.

Ο Μπιλ Κλίντον υποστήριξε ότι μια κλειστή διαδικασία θα έμοιαζε με «δίκη-παρωδία», ζητώντας δημόσια ακρόαση ώστε να υπάρξει πλήρης διαφάνεια. Αντίστοιχα, η Χίλαρι Κλίντον δήλωσε πως το ζευγάρι έχει ήδη καταθέσει όσα γνωρίζει και εμφανίστηκε πρόθυμη να τοποθετηθεί δημόσια.

Το όνομα του Μπιλ Κλίντον περιλαμβάνεται σε μεγάλο όγκο εγγράφων που έχει δημοσιοποιήσει το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει προκύψει κάποιο αξιόποινο στοιχείο. Ο ίδιος έχει αναγνωρίσει ότι στο παρελθόν είχε ταξιδέψει με ιδιωτικό αεροσκάφος του Έπσταϊν, αρνούμενος όμως ότι επισκέφθηκε το ιδιωτικό νησί του.

