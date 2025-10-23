Κλήση στην Εθνική για την Ελενα Στεφόπουλου της ΠΓΕ

Μια ακόμα σπουδαία διάκριση για την δουλειά που γίνεται στο τμήμα βόλεϊ της Παναχαϊκής, καθώς πρόσκληση από τον ομοσπονδιακό προπονητή Κωνσταντίνο Γκούντα έλαβε η νεαρή αθλήτρια της γυναικείας ομάδας βόλεϊ της Παναχαϊκής Ελενα Στεφοπούλου.

Κλήθηκε την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου στην Αθήνα να προπονηθεί με την προεθνική Κορασίδων στο γήπεδο του Κολλεγίου Αθηνών.

Η πρόσκληση αποτελεί δικαίωση για την δουλειά της ίδιας αλλά και των προπονητών που την εμπιστεύτηκαν και δουλεύουν μαζί της (στη φωτό με Άρη Αγγελόπουλο και Σταύρο Γεράνιο).

