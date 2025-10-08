Κογιώνης: «Κάναμε το πρώτο βήμα, θέλουμε να καθιερωθούμε»

O δυναμικός φόργουορντ της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου για τη νίκη στην πρεμιέρα με τον Ηλυσιακό, το πρωτάθλημα της National League 1 και τον στόχο

08 Οκτ. 2025 19:51
Pelop News

«Ήταν η παρθενική μας εμφάνιση στη National League 1 και μάλιστα στην έδρα μας. Περιμέναμε το παιχνίδι πώς και πώς. Υπήρχε φυσιολογικά άγχος, αν και έχουμε στο ρόστερ κάποια παιδιά που έχουν αγωνιστεί σε αυτή την κατηγορία και ψηλότερα.

Οι περισσότεροι προερχόμασταν από μία χρονιά που μπορεί να χαρακτηριστεί μεταβατική. Θέλαμε πολύ να νικήσουμε και όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ, ενδεχομένως κάποιες φορές δεν σου βγαίνουν πράγματα, όπως συνέβη σε εμάς στο πρώτο ημίχρονο με τον Ηλυσιακό». Αυτά τόνισε ο δυναμικός φόργουορντ της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, Γιώργος Κογιώνης, σχολιάζοντας την πρεμιέρα της νεοφώτιστης Ένωσης στη National League 1και πρόσθεσε: «Δείξαμε χαρακτήρα και είμαστε ευχαριστημένοι που πετύχαμε την πρώτη μας νίκη στο πρωτάθλημα. Όμως απλώς αποτελεί το πρώτο βήμα προς την επίτευξη του στόχου σε μία μεγάλη σε διάρκεια χρονιά».

– Με τον Ηλυσιακό παρουσιάσατε δύο πρόσωπα. Τι σημαίνει αυτό;

«Σημαίνει ότι σίγουρα μπορούμε να παίξουμε καλύτερα από το πρώτο μέρος της πρεμιέρας, άλλωστε το δείξαμε στο δεύτερο ημίχρονο του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Προσωπικά θεωρώ ότι γενικότερα μπορούμε να παίξουμε ακόμη καλύτερα και ελπίζω να το κάνουμε άμεσα. Έχουμε προετοιμαστεί για αυτό, πρέπει να δουλέψουμε και τις συνεργασίες μας στην επίθεση. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμη να κάνουμε».

– Το σχόλιο σου για το επόμενο παιχνίδι στην Αθήνα με τον Έσπερο Καλλιθέας;

«Είναι μία ομάδα δυνατή με προσωπικότητες. Θα πάμε να παλέψουμε για να πάρουμε ό,τι μας αναλογεί»

– Ο φετινός στόχος;

«Θέλουμε να καθιερωθούμε στην κατηγορία, αλλά δεν έχουμε ταβάνι. Πρέπει να πηγαίνουμε βήμα-βήμα και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο».
