Κοινή εμφάνιση Βενιζέλου – Μπακογιάννη σήμερα στην Πάτρα

Ευάγγελος Βενιζέλος και Ντόρα Μπακογιάννη θα μιλήσουν για τις «Γεωπολιτικές Εξελίξεις Ελληνικού Ενδιαφέροντος – Προκλήσεις και Προοπτικές», σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Κοινή εμφάνιση Βενιζέλου - Μπακογιάννη σήμερα στην Πάτρα
22 Οκτ. 2025 9:11
Pelop News

Παρουσία των Ευάγγελου Βενιζέλου και Ντόρας Μπακογιάννη θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση διαλόγου στην Πάτρα, με θέμα: «Γεωπολιτικές Εξελίξεις Ελληνικού Ενδιαφέροντος – Προκλήσεις και Προοπτικές», που διοργανώνει το Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΣΟΚΠΠ) για σήμερα Τετάρτη 22/10/2025, στις 18:00, στην Αίθουσα Τελετών “Οδυσσέας Ελύτης” του Πανεπιστημίου (Κτίριο Διοίκησης).

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν δύο πολιτικές προσωπικότητες με μακρά εμπειρία στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής:

ο Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών, Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

 η Ντόρα Μπακογιάννη, Πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, πρώην Υπουργός Εξωτερικών και Βουλευτής.

Χαιρετισμό στην έναρξη θα απευθύνει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας, ενώ τον συντονισμό της συζήτησης θα έχει ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Μάγνης.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και το ευρύτερο κοινό.

Την ευθύνη της διοργάνωσης φέρει ο Πρόεδρος του ΣΟΚΠΠ, Ομότιμος Καθηγητής Σταύρος Α. Κουμπιάς.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:00 Μέγα Σπήλαιο: Τι δήλωσε στην «Π» ο νομικός σύμβουλος Γ. Μπέσκος – Μυστήριο με την προέλευση εικόνων και Ευαγγελίων
11:00 ΕΚΤΑΚΤΟ – ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Βόρεια Ελλάδα, πληροφορίες για συλλήψεις
10:59 Ένα Απλό Ατύχημα: Αντίσταση στα όρια της εκδίκησης και του παραλογισμού
10:56 Τι αποκάλυψε η Δροσάκη για το διαζύγιο με τον Μπουρδούμη
10:53 Πετρέλαιο θέρμανσης: «Χάσμα» τιμών, πότε ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση, το ύψος του επιδόματος
10:49 Γαλλία: Άνοιξε και πάλι το μουσείο του Λούβρου ΒΙΝΤΕΟ
10:42 Γαλλία: Δύσκολη η πρώτη μέρα του Σαρκοζί στη φυλακή-Δύο αστυνομικοί στο κελί
10:41 Τραγωδία Χαλκιδική: Αναβολή για το 2026 της δίκης της πρώην Δημάρχου Κασσάνδρας
10:38 Πύργος: Μετέφερε νεκρό πρόβατο με το αυτοκίνητό του
10:33 Λειτουργούσε παράνομο αποστακτήριο στην Κατούνα
10:30 Διονύσης Σαββόπουλος: Οι καλλιτεχνικοί δεσμοί και οι εμφανίσεις του στην Πάτρα, τι είχε εξομολογηθείστην «Π»
10:27 Πιάστηκαν στην Πάτρα με σουγιά και μαχαίρι
10:26 Στο Ισραήλ ο Ρούμπιο για διμερή επίσκεψη
10:23 Δεν κατέβαλε διατροφή και συνελήφθη στην Πάτρα
10:20 Σύλληψη για ρευματοκλοπή στην Πάτρα
10:19 Πού θα δείτε τις σημερινές μάχες του Τσάμπιονς Λιγκ
10:17 Ο Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας για τις πληρωμές μέσω IRIS
10:13 Πότε θα επέλθει η πλήρης εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας
10:09 Ημερίδα στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του χρηματοδοτούμενου Έργου «smartFish»
10:08 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ