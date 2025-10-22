Κοινή εμφάνιση Βενιζέλου – Μπακογιάννη σήμερα στην Πάτρα

Παρουσία των Ευάγγελου Βενιζέλου και Ντόρας Μπακογιάννη θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση διαλόγου στην Πάτρα, με θέμα: «Γεωπολιτικές Εξελίξεις Ελληνικού Ενδιαφέροντος – Προκλήσεις και Προοπτικές», που διοργανώνει το Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΣΟΚΠΠ) για σήμερα Τετάρτη 22/10/2025, στις 18:00, στην Αίθουσα Τελετών “Οδυσσέας Ελύτης” του Πανεπιστημίου (Κτίριο Διοίκησης).

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν δύο πολιτικές προσωπικότητες με μακρά εμπειρία στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής:

ο Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών, Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

η Ντόρα Μπακογιάννη, Πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, πρώην Υπουργός Εξωτερικών και Βουλευτής.

Χαιρετισμό στην έναρξη θα απευθύνει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας, ενώ τον συντονισμό της συζήτησης θα έχει ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Μάγνης.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και το ευρύτερο κοινό.

Την ευθύνη της διοργάνωσης φέρει ο Πρόεδρος του ΣΟΚΠΠ, Ομότιμος Καθηγητής Σταύρος Α. Κουμπιάς.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



