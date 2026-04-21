Κοινο_Τοπία: Βιωματικό εργαστήρι στην Πάτρα: «Η Ισχύς εν τη Ενώσει»

Μια ομαδική εμπειρία που αλλάζει την καθημερινότητα με τη Μαγδαληνή Αγραφιώτη

Κοινο_Τοπία: Βιωματικό εργαστήρι στην Πάτρα: «Η Ισχύς εν τη Ενώσει»
21 Απρ. 2026 10:36
Pelop News

Βιωματικό εργαστήρι με τίτλο «Η Ισχύς εν τη Ενώσει: Μια ομαδική εμπειρία που αλλάζει την καθημερινότητα» διοργανώνει η ΚΟΙΝΟ_ΤΟΠΙΑ στην Πάτρα, στο πλαίσιο των δράσεών της για την προαγωγή της υγείας και της ποιότητας ζωής.

Κοινο_Τοπία: Βιωματικό εργαστήρι στην Πάτρα: «Η Ισχύς εν τη Ενώσει»Αισθάνεστε ποτέ ότι οι σχέσεις σας -στην οικογένεια, στη δουλειά, στην κοινωνία- χρειάζονται μια νέα πνοή; Σας προσκαλούμε σε ένα αναζωογονητικό ταξίδι αυτογνωσίας και σύνδεσης, με οδηγό την έμπειρη ψυχολόγο και οικογενειακή θεραπεύτρια Μαγδαληνή Αγραφιώτη (ΜΑ, AAMFT Clinical Designation) στον πολυχώρο της οργάνωσης, Καραϊσκάκη 153, ισόγειο, τις Πέμπτες 23, 30 Απριλίου και 7,14,21,28 Μαΐου στις 8μμ

Λόγω περιορισμένων θέσεων χρειάζεται να γίνει κράτηση στη γραμματεία της οργάνωσης 2610.622250 Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη 11πμ-2μμ & Πέμπτη, Παρασκευή 7-9μμ, στο 2610.277171 τις υπόλοιπες ώρες, καθώς και στο info@koinotopia.gr. Θα ακολουθηθεί σειρά προτεραιότητας.

Γιατί να συμμετάσχετε;

Σ’ έναν κόσμο που συχνά προκρίνει την απομόνωση, εμείς επιλέγουμε τη δύναμη του «μαζί». Αυτή η ομάδα δεν είναι ένα σεμινάριο· είναι μια ζωντανή εμπειρία όπου, πέρα από στερεότυπα και προκαταλήψεις, ανακαλύπτουμε πώς η αυθεντική ενότητα μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή μας.

Μέσα από τις συναντήσεις μας, στοχεύουμε να:

  • Ενισχύσουμε την αυτοπεποίθησή μας, βρίσκοντας τη δική μας φωνή μέσα στο σύνολο
  • Καλλιεργήσουμε συναισθηματική ασφάλεια, θωρακίζοντας τους δεσμούς με τους αγαπημένους μας
  • Χτίσουμε γέφυρες συνεργασίας, μετατρέποντας τις επαγγελματικές προκλήσεις σε ευκαιρίες σύνδεσης
  • Βελτιώσουμε την ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων μας σε κάθε επίπεδο

Το ταξίδι μας αποτελείται από έξι συναντήσεις, διάρκειας 90 λεπτών η καθεμία, όπου η θεωρία συναντά την πράξη σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αλληλοϋποστήριξης.

Ελάτε να ανακαλύψουμε πώς η “ένωση” δεν είναι απλώς μια λέξη, αλλά το κλειδί για μια πιο ισορροπημένη και ευτυχισμένη ζωή. Σας περιμένουμε!

Η Mαγδαληνή Αγραφιώτη, είναι ψυχολόγος και οικογενειακή θεραπεύτρια με πολυετή εμπειρία στον Καναδά και Ελλάδα. Είναι μέλος του ΔΣ της Εταιρείας Λειτουργικής Επικοινωνίας, Θεραπείας και Εκπαίδευσης. Συγγραφέας δύο βιβλίων, δημιούργησε το πρόγραμμα “Μάθηση με το Νου και την Καρδιά”. Κλινικό Μέλος της AAMFT.

 

