Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο: Επιδοτήσεις έως 90% για αντλίες θερμότητας και ανακαινίσεις

Μια εκτεταμένη επιχείρηση ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος της χώρας ξεκινά τους επόμενους μήνες, καθώς το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο (ΚΚΤ) αναλαμβάνει δράση με συνολικά κεφάλαια ύψους 5,3 δισ. ευρώ έως το 2032. Το πρόγραμμα, που εισάγεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής τη Μεγάλη Δευτέρα, στοχεύει στη στήριξη 1,5 εκατ. ευάλωτων πολιτών και μικρών επιχειρήσεων, προσφέροντας επιδοτήσεις που σε ορισμένες κατηγορίες αγγίζουν το 90%.

Τρεις πυλώνες

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του οικονομικού επιτελείου και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, οι πόροι θα διοχετευθούν κατά προτεραιότητα σε:

Αντλίες Θερμότητας & Ηλιακά: Ενίσχυση για 170.000 εγκαταστάσεις αντλιών και 110.000 ηλιακών θερμοσιφώνων.

Ενεργειακή Αναβάθμιση: Ένταξη 62.000 επιπλέον νοικοκυριών με ποσοστά επιδότησης άνω του 80%.

Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις: Προγράμματα για 10.000 επιχειρήσεις (έως 10 εργαζόμενους) με υψηλά λειτουργικά κόστη.

Ανακαίνιση Παλαιών Κατοικιών

Τον Μάιο αναμένεται η προκήρυξη ειδικού προγράμματος για την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών (κλειστών ή χρησιμοποιούμενων). Η επιδότηση θα καλύπτει έως το 90% των δαπανών με ανώτατο πλαφόν τα 36.000 ευρώ. Εισοδηματικά Όρια:

Άγαμοι: Έως 25.000€.

Ζευγάρια: Έως 35.000€ (προσαύξηση 5.000€ ανά παιδί).

Μονογονεϊκές οικογένειες: Έως 39.000€ (προσαύξηση 5.000€ ανά παιδί). Υποχρέωση: Το ακίνητο πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία ή να εκμισθωθεί μακροχρόνια.

Προγράμματα σε εξέλιξη

Παράλληλα, παραμένουν ενεργά τα προγράμματα «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου» (άτοκα δάνεια έως 25.000€ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια) και «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» (επιδότηση 60% για κενά σπίτια). Μια σημαντική καινοτομία που εισάγεται είναι το μοντέλο on-bill financing, όπου ο πάροχος ενέργειας προκαταβάλλει το κόστος της επένδυσης και ο πολίτης το αποπληρώνει σταδιακά μέσω των λογαριασμών ρεύματος.

