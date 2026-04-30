Κολωνός: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας πάλεψε με διαρρήκτη που του επιτέθηκε με κατσαβίδι

Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση αντίδραση αστυνομικού εκτός υπηρεσίας, που υπηρετεί στην Άμεση Δράση, όταν βρέθηκε απέναντι σε διαρρήκτη την ώρα που εκείνος επιχειρούσε να παραβιάσει αποθήκες πολυκατοικίας στην περιοχή του Κολωνού. Το περιστατικό σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής 26 Απριλίου και εξελίχθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε επικίνδυνη συμπλοκή.

Ο 34χρονος, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία του αστυνομικού, φέρεται να του επιτέθηκε με κατσαβίδι, επιχειρώντας να τον τραυματίσει. Η επίθεση ανέβασε απότομα τον βαθμό επικινδυνότητας, καθώς ο αστυνομικός βρέθηκε σε άμεσο κίνδυνο, χωρίς να βρίσκεται σε υπηρεσία και ενώ είχε απέναντί του έναν οπλισμένο δράστη.

Παρά τον τραυματισμό του, κατάφερε να παλέψει με τον 34χρονο, να τον αφοπλίσει και τελικά να τον ακινητοποιήσει. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αμέσως μετά έφτασαν στο σημείο και άλλοι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι παρέλαβαν τον συλληφθέντα και τον οδήγησαν στο αρμόδιο τμήμα. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει καρέ καρέ την πάλη ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Σε βάρος του 34χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή κατ’ επάγγελμα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και συνεργός του, ο οποίος αναζητείται από τις αρχές. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, ανάμεσά τους τρία κατσαβίδια, πλήθος κλειδιών, φακός και πένσα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά πόσο γρήγορα μια απόπειρα διάρρηξης μπορεί να μετατραπεί σε βίαιο περιστατικό με σοβαρό κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



