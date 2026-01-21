Κολυδάς: «Κενό στην πρόγνωση για την Αττική» – Προειδοποίηση εν μέσω κακοκαιρίας

Έναν διαφορετικό «συναγερμό» έκρουσε το μεσημέρι της Τετάρτης (21.01.2026) ο Θοδωρής Κολυδάς, επισημαίνοντας σοβαρό κενό στο σύστημα παρατηρήσεων για την Αττική, την ώρα που η κακοκαιρία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο μετεωρολόγος αναφέρει ότι απουσιάζει η ραδιοβόληση της Αθήνας στις 00 UTC, γεγονός που στερεί κρίσιμα δεδομένα από τους προγνώστες και τους αναγκάζει να βασίζονται αποκλειστικά στα αριθμητικά μοντέλα. Όπως εξηγεί, η έλλειψη αυτή οδηγεί σε αποκλίσεις μεταξύ των μοντέλων, αυξάνοντας σημαντικά την αβεβαιότητα στην εκτίμηση των φαινομένων.

Ο Θοδωρής Κολυδάς τονίζει ότι το πρόβλημα δεν είναι θεωρητικό, καθώς επηρεάζει άμεσα τον εντοπισμό των περιοχών με έντονα φαινόμενα, τόσο ως προς τα ύψη βροχής όσο και ως προς την κεραυνική δραστηριότητα. «Όταν η δυναμική της ανώτερης τροπόσφαιρας δεν “δένει” με πραγματική παρατήρηση, η αβεβαιότητα πολλαπλασιάζεται», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, υπενθυμίζει ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις στο πρόσφατο παρελθόν, η ΕΜΥ πραγματοποιούσε περισσότερες ημερήσιες παρατηρήσεις, ακριβώς για να καλύπτεται αυτό το επιχειρησιακό κενό.

«Δεν μπορεί να απουσιάζει η Αθήνα από το πεδίο των παρατηρήσεων, τη στιγμή που προβλέπεται να δεχθεί τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Δεν είναι απλώς τεχνικό ζήτημα· είναι ζήτημα ποιότητας πρόγνωσης και έγκαιρης προειδοποίησης», υπογραμμίζει.

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία – Το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ

Την ίδια ώρα, η ΕΜΥ έχει επικαιροποιήσει το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στην πρόγνωση. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας έως και το μεσημέρι της Πέμπτης.

Για την Αττική, προβλέπονται έντονες βροχές και καταιγίδες κυρίως από το μεσημέρι έως το απόγευμα, με ισχυρούς ανέμους και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

