Κόνιτσα: Η πόλη της παράδοσης, τι να δείτε

Μία από τις ιδανικότερες εποχές για να επισκεφτείς την Κόνιτσα είναι το Φθινόπωρο

24 Οκτ. 2025 11:19
Η σημερινή μας επιλογή είναι η Κόνιτσα, μια πόλη που συνδυάζει την παράδοση και τη φύση. Αγγίζοντας σχεδόν τα ελληνοαλβανικά σύνορα, με καταπράσινες ή κατάλευκες βουνοκορφές να την κυκλώνουν, με τρία ποτάμια να της χαρίζουν τη δροσιά τους και να συμβάλλουν στη μαγεία της φύσης της και κυρίως με φιλόξενους κατοίκους, η Κόνιτσα μας δίνει κάθε λόγο να φτάσουμε στο βόρειο άκρο του Nομού Ιωαννίνων.

Δικαίως η περιοχή θεωρείται παράδεισος για τους φυσιολάτρες και για όσους αγαπούν τα extreme sports, αφού προσφέρεται για δραστηριότητες όλων των ειδών και βαθμών δυσκολίας. Και η καλύτερη βάση για να απολαύσετε τα εντυπωσιακά βουνά, τις χαράδρες, τους ποταμούς, τις δρακόλιμνες αλλά και τα πανέμορφα χωριά και τις διάστικτες από πέτρινα γεφύρια διαδρομές.

Μην κάνετε όμως το λάθος και δείτε την όμορφη κωμόπολη μόνο σαν αφετηρία για τις εξορμήσεις σας. Αφιερώστε της χρόνο, περπατήστε στα πέτρινα καλντερίμια της, και θαυμάστε την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της.

Τα σημαντικά αξιοθέατα

Φωλιασμένη καθώς είναι η πόλη στην πλαγιά του όρους Τραπεζίτσα σε υψόμετρο 650 μέτρων, αμφιθεατρικά χτισμένη πάνω από την ομώνυμη πεδιάδα, η Κόνιτσα σας χαρίζει μερικές μοναδικές εικόνες καθώς την προσεγγίζετε. Η χαρακτηριστικότερη όμως και πιο εντυπωσιακή είναι αυτή στην είσοδό της, με το θεαματικό μονότοξο γεφύρι της Κόνιτσας να υποδέχεται τους επισκέπτες. Πρόκειται για το μεγαλύτερο του είδους του στα Βαλκάνια, με άνοιγμα 36 μέτρα και ύψος 20 μέτρα πάνω από τον Αώο, στη χαράδρα του οποίου σηματοδοτεί την είσοδο. Χρειάστηκαν 50 μάστορες με επικεφαλής πρωτομάστορα τον Ζιώγα Φρόντζο από την Πυρσόγιαννη, για τη θαυμαστή πέτρινη κατασκευή του 1871.

Δεν είναι όμως μόνο το μονότοξο γεφύρι που εντυπωσιάζει με την αρχιτεκτονική του. Και η ίδια η πόλη, ιδιαίτερα η Ανω Κόνιτσα χαρακτηρισμένη με προεδρικό διάταγμα ως παραδοσιακός οικισμός, είναι γεμάτη αξιόλογα δείγματα της ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής και της κατασκευαστικής δεινότητας των μαστόρων της.

Ακολουθήστε τα ανηφορικά καλντερίμια εκατέρωθεν του Δημαρχείου για να εντοπίσετε μερικά από τα ωραιότερα πετρόχτιστα σπίτια της πόλης, αλλά και ένα από τα εναπομείναντα δείγματα της Οθωμανικής περιόδου, το Οικιστικό συγκρότημα της Χάμκως.

 
