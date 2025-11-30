Κωνσταντίνος Τασούλας από την Πάτρα: «Μέσα απο τον ορυμαγδό της εποχής ο ελληνικός λαός θα ξεπεράσει τις προκλήσεις»

Στο γεύμα του Μητροπολίτη Πατρών Χρυσοστόμου βρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος δέχθηκε ως δώρο μία εικόνα του Αγίου Ανδρέου

30 Νοέ. 2025 14:19
Pelop News

Πάτρα — Μετά την λιτάνευση της Αγίας Κάρας και της ιερής εικόνας του Αγίου Ανδρέα, ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος παρέθεσε γεύμα προς τιμήν των καλεσμένων της πόλης. Ανάμεσά τους και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Η νίκη της ζωής επί του θανάτου»

Στον σύντομο χαιρετισμό του, ο Μητροπολίτης Πατρών τόνισε ότι «η σταύρωση του Αγίου Ανδρέα συμβολίζει τη νίκη της ζωής επί του θανάτου». Με την ευκαιρία αυτή, δώρισε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ιερή εικόνα του Αγίου Ανδρέα, τονίζοντας με έμφαση: «Είστε ο εγγυητής της ενότητας του ελληνικού λαού».

Ένας ναός — πανελλήνιο προσκύνημα

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Τασούλας χαρακτήρισε τον ναό του Αγίου Ανδρέα «πανορθόδοξο προσκύνημα». Όπως ανέφερε, η είσοδος στον ναό ξυπνά μέσα μας αισθήματα που μας φέρνουν κοντά στον ένδοξο βυζαντινισμό μας. Η παρουσία του «χριστεπωνύμου πλήθους» και η ατμόσφαιρα της ημέρας — πρόσθεσε — υπενθυμίζουν ότι δεν τιμούμε μόνο τον Πολιούχο της Πάτρας, αλλά κάτι βαθύτερο: το μήνυμα και το παράδειγμά του.

«Όταν μιλούσε για αγάπη και δικαιοσύνη», είπε, «ο Άγιος Ανδρέας ήταν έτοιμος να τα ισοσταθμίσει με τη δική του ζωή». «Φιλήσαμε την Αγία Κάρα και τον σταυρό του μαρτυρίου του», συνέχισε, «και αυτά τα μηνύματα φτάνουν μέσα από τους αιώνες». Σημείωσε ότι — ειδικά σε μια εποχή δοκιμασιών, πολέμων και ρευστών μηνυμάτων — η εθνική και πνευματική ενότητα είναι πιο αναγκαία από ποτέ.

Πίστη, έθνος και ελπίδα για το μέλλον

Με νόημα κατέληξε λέγοντας ότι η κατανόηση και η αγάπη, μαζί με την πίστη στον Θεό και την πίστη στο έθνος και σ’ αυτό που μας ενώνει ως λαό, είναι οι «δύο πνεύμονες» πάνω στους οποίους στηριχθήκαμε και συνεχίζουμε να στηριζόμαστε. Εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μέσα από τον ορυμαγδό της εποχής — αντιθέσεις, πολέμους, αβεβαιότητα — «ο ελληνικός λαός, ενωμένος και δυνατός, θα ξεπεράσει κάθε πρόκληση και θα αντιμετωπίσει το μέλλον με σιγουριά».

