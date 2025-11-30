Η Πάτρα γιορτάζει τον Άγιο Ανδρέα – Χιλιάδες πιστοί, στην πόλη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Η Πάτρα κινείται σε ρυθμούς κατάνυξης, λαμπρότητας και ιστορικής μνήμης, τιμώντας τον Πολιούχο και προστάτη της, τον Άγιο Ανδρέα. Χιλιάδες πιστοί από όλη τη Δυτική Ελλάδα, αλλά και επισκέπτες από κάθε γωνιά της χώρας, κατακλύζουν τον Ιερό Ναό, συμμετέχοντας σε ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά γεγονότα της Ορθοδοξίας.

Η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στους φετινούς εορτασμούς του Πολιούχου της Πάτρας Αγίου Ανδρέα αναδεικνύει εκ νέου την αξία και το κύρος της εκδήλωσης, μετά από οκτώ χρόνια από την τελευταία επίσκεψή Προέδρου στην πόλη.

Η αποδοχή της πρόσκλησης του Χρυσόστομος, Μητροπολίτη Πατρών, σηματοδοτεί την επανεμφάνιση του ανώτατου πολιτειακού άρχοντα στους εορτασμούς του Πολιούχου — κίνηση που αποδίδει στη γιορτή την τιμή που της αξίζει. Παράλληλα, η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί από τον υφυπουργό Πολιτισμού, Ιάσονας Φωτήλας, ενώ «παρών» θα είναι και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και ο πρόεδρος της Νίκη, Δημήτρης Νατσιός — γεγονός που προσδίδει ευρύ πολιτικό–κοινωνικό χαρακτήρα στη γιορτή.

Ταυτόχρονα, η παρουσία δώδεκα Ιεραρχών της Εκκλησίας της Ελλάδας (Ναυπάκτου κι Αγίου Βλασίου, Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Σερρών και Νιγρίτης, Μάνης, Μαντινείας και Κυνουρίας, Ηλείας και Ωλένης, Ιερισσού, Αγίου Ορους και Αρδαμερίου, Αλεξανδρουπόλεως, Ζιχνών και Νευροκοπίου, Ζακύνθου, Φθιώτιδος, Κορίνθου) δημιουργεί κλίμα βυζαντινής μεγαλοπρέπειας, σε μια γιορτή που παραδοσιακά αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες της Ορθοδοξίας στη χώρα μας.

