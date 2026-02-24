Κωνσταντοπούλου για Τέμπη: «Παράνομη η εντολή εκταφής» – Ένταση στη δίκη για τα βίντεο

Νέα πολιτική και νομική αντιπαράθεση προκαλούν οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Τεμπών, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καταγγέλλει χειρισμούς της Δικαιοσύνης και να θέτει ζήτημα νομιμότητας σχετικά με την εκταφή θύματος.

24 Φεβ. 2026 13:56
Αιχμηρή παρέμβαση για τους χειρισμούς της Δικαιοσύνης στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών έκανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτηρίζοντας «παράνομη» την εντολή της Εισαγγελέως Λάρισας για την εκταφή του Ντένις Ρούτσι.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και δικηγόρος της οικογένειας Ρούτσι βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (24/02/2026) στη Λάρισα, όπου συνεχίζεται η δίκη για την καταστροφή του βιντεοληπτικού υλικού από την εμπορική αμαξοστοιχία που συγκρούστηκε στα Τέμπη με την επιβατική. Στις δηλώσεις της μίλησε για ενέργειες που, όπως υποστήριξε, υπονομεύουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, κάνοντας λόγο για προσπάθεια «μπαζώματος» της έρευνας.

Σύμφωνα με την ίδια, η εντολή εκταφής δόθηκε χωρίς να έχουν οριστεί οι απαραίτητοι πραγματογνώμονες, επιστήμονες και ειδικοί, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες εξετάσεις. Υποστήριξε ότι μια τέτοια διαδικασία ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια κρίσιμων στοιχείων και προανήγγειλε ότι θα εξαντληθούν όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα.

Η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι εκταφή χωρίς το αναγκαίο επιστημονικό πλαίσιο συνιστά, κατά την άποψή της, καταστροφή αποδεικτικού υλικού και υποστήριξε ότι τέτοιες πρακτικές δεν συνάδουν με ένα κράτος δικαίου. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η υπόθεση θα συνεχίσει να διερευνάται μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Από την πλευρά του, ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, Πάνος Ρούτσι, εξέφρασε την αγανάκτησή του για την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι – όπως είπε – είχε λάβει διαβεβαιώσεις όταν διέκοψε την πολυήμερη απεργία πείνας ότι θα πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες εξετάσεις. Ζήτησε εξηγήσεις για την καθυστέρηση μηνών αλλά και για την επίσπευση της διαδικασίας εκταφής υπό τις σημερινές συνθήκες, υπογραμμίζοντας ότι οι οικογένειες των θυμάτων δεν θα επιτρέψουν παρεμβάσεις χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Την ίδια ώρα, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας συνεχίζεται η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, δικηγόρου και πατέρα της 21χρονης Μάρθης, που έχασε τη ζωή της στη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη μαζί με ακόμη 56 ανθρώπους.

